İstanbul Okul Yemeği Koalisyonu: Ücretsiz okul yemeği birincil mesele görülmeli

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul Okul Yemeği Koalisyonu, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebiyle açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan İstanbul Okul Yemeği Koalisyonundan Aysun Eren, Türkiye genelinde okul yemeği sorununun çözümü için 21-22 Eylül'de Ankara'da çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Yeterli ve dengeli beslenmenin temel insan hakkı olduğunu belirten Eren, “Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için bu hakkın sağlanması gerekiyor. Ancak ne yazık ki, ülkemiz de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede hala birçok çocuk yoksulluk sebebiyle yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele ediyor” dedi.

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"Yetersiz beslenme okul başarısını etkiliyor"

Yetersiz beslenmenin çocuklar üzerindeki etkisine vurgu yapan Eren, şöyle devam etti: “Yapılan çalışmalar, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, algılamalarının azaldığını, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları yaşadıklarını, okul devamsızlık sürelerinin uzadığını ve okul başarılarında azalma olduğunu ortaya koyuyor.

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"Çocukların en az yarısı okula aç gidiyor"

“Birçok ülkede çocukların temel günlük beslenmelerine destek olmak için okul yemeği programları uygulanıyor. Bu programların okullaşmayı arttırdığı, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına olumlu etkisi olduğu, ani ekonomik krizlerin yarattığı şoklarda çocukları okulda tutan bir sosyal destek işlevi gördüğü, yani toplumun en kırılgan kesimlerine bir sosyal koruma ağı olarak işlediği birçok çalışmada ortaya konmuştur.

“Son yapılan araştırmalar da okul çağındaki çocukların en az yarısının okula aç gittiğini gösteriyor. Çocukların okulu bırakmasının çocuk açlığının artmasına, çocukların okuldan alınmasına, çocuk işçiliğinin artmasına ve erken yaşta evlilikler gibi birçok soruna neden olduğu görülüyor.

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"Okul yemeği okul terkini azaltıyor"

“Okul yemeği programlarının uygulandığı ülkelerde, bu programın çocuk yoksulluğuna, okul terki ve devamsızlığın azaltılmasına, akademik başarının artırılmasına, cinsiyetten kaynaklı ayrımcılığın, eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına etkisi, ulusal ve uluslararası kurumların yaptığı çalışmalarla ortaya konmuştur.

“Sonuç olarak, Türkiye'de beslenme yetersizliği sorunu, çocukların sağlığı ve geleceği üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden oluyor. Bu sorunun çözülmesi, sağlıklı ve başarılı bir neslin yetişmesi için elzemdir.

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"Kronik hastalık riski artıyor"

“Yetersiz beslenme, çocuklarda boy kısalığı (bodurluk), düşük kiloya (zayıflık), zayıf bağışıklık sistemi, öğrenme güçlükleri, konsantrasyon eksikliği ve genel bilişsel gelişimde gerilik, demir eksikliği anemisi, enerji eksikliği, davranışsal sorunlar, huzursuzluk ve hiperaktivite, kas dokusunun kaybına ve zayıflaması, ciltte kuruluk, saç dökülmesi, saçın matlaşması ve renk değişiklikleri, gece körlüğü ve ilerleyen yaşlarda kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini artırabilir.

"Yetersiz beslenmeye erken müdahale ve doğru beslenme stratejileri ile bu olumsuz etkilerin önlenmesine veya tersine çevrilmesine yardımcı olabilir. Erken müdahale konusunda öncelikli olarak ve hızlıca yapılması gereken ise okul yemeği projesinin hayata geçirilmesidir.

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"Kamusal destek programı uygulanmalı"

"Çocuklarımız başta olmak üzere yoksulluk ile ilişkili olarak yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir 'kamusal destek programı' acilen uygulamaya konulmalıdır diyoruz. Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir. Kamunun, yerel yönetimlerin, ilgili kuruluşların ve toplumun bu konuda önleyici ve etkili politikalar geliştirmesi gerekmektedir.

BUGÜN 23 NİSAN: 442 BİN 643 ÇOCUK EĞİTİME ERİŞEMİYOR Okullulaşamama sorunu nedir? Nasıl çözülür?

İstanbul Okul Yemeği Koalisyonu Bileşenleri

* Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen İstanbul Şubeler Platformu )

* Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ( İstanbul Bahçeşehir ve Göktürk Şubeleri )

* Türk Tabipler Birliği ( İstanbul Tabip Odası )

* Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ( İstanbul Şubeler Platformu )

* TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ( İstanbul Şubesi )

* Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) Genel Merkez

* Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ( İstanbul Şubesi )

* Derin Yoksulluk Ağı

* Sulukule Gönüllüleri Derneği

* Adil Gıda Topluluğu

* Hacer Foggo ( Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu)

* Suat Özçelebi ( Siyasi Analist )

ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSTİ FIRAT HAMİDİ "Çocukların iyi beslenmelerini sağlamak bir devlet politikası olmalı"

(RT)