İstanbul Newroz’unda bianet muhabirlerine polis şiddeti

İstanbul’da Yenikapı Miting Alanındaki Newroz kutlamalarını takip eden bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç polisten şiddet gördü. Polis Kürtçe editörü Aren Yıldırım’ı da gözaltına almaya çalıştı.

Polis, alan boşaltılırken gözaltı yapmaya çalıştığı kitleyi çeken Tuğçe Yılmaz’ı önce “Çekim yasak” uyarısıyla engellenmeye çalıştı.

🔴Yenikapı'daki #Newroz kutlamalarını takip eden bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç polisten şiddet gördü.



Polis, bianet Kürtçe editörü Aren Yıldırım’ı da gözaltına almaya çalıştı.https://t.co/dzSxXLAdLI pic.twitter.com/sP70ZJVCkC — bianet (@bianet_org) March 17, 2024

Ardından da gazeteci olduğunu söylemesine rağmen çekim yapmaya devam eden Yılmaz’ı yere yatırdı. Polis bu sırada Yılmaz’ın boğazına bastırdı ve darp etti. Ali Dinç’i de darp ederek engelledi.

Olay üzerine Yılmaz ve Dinç polisten şikayetçi olmak için hastaneye darp raporu almaya gitti.

Yılmaz'ın polisten şiddet gördüğü anları Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer kayıt altına aldı.

İstanbul #Newroz’unda gazetecilere polis şiddeti



⏺️Kutlamaları takip eden bianet muhabirlerinin polisten şiddet gördüğü anlar https://t.co/dzSxXLAdLI pic.twitter.com/6M6V9nbzlm — bianet (@bianet_org) March 17, 2024

Önderoğlu: Haberciye suçlu muamelesi yapamazsınız

Polis şiddetine ilk tepki Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'ndan geldi.

Önderoğlu "İstanbul Newroz’unda görev yapan gazeteci arkadaşlarımıza dönük bu şiddeti, AFP’den Eylül Yaşar’a yönelik gözaltıyı protesto ediyoruz. İçişleri Bakanı, kabul edilemez müdahalelere son verilmesi için devreye girmeli. Haberciye suçlu muamelesi yapamazsınız" dedi.

İstanbul'da Newroz: 300 binden fazla kişi Yenikapı'daydı

(HA)