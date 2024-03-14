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Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 12:14
 ~ Son Güncelleme: 14 Mart 2024 13:03
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İstanbul Newroz'u 17 Mart'ta Yenikapı'da yapılacak

Kutlamalara, DEM Parti Eş Genel Tuncer Bakırhan, HDK Eşsözcüsü Esengül Demir katılacak. Ayrıca Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, Gölgedekiler, Mikail Aslan ve Murat Demir sahne alacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul Newroz'u 17 Mart'ta Yenikapı'da yapılacak
Fotoğraf: MA/arşiv

İstanbul Newroz’u 17 Mart Pazar günü saat 13.00’te Yenikapı Miting Alanında kutlanacak.

“Rabe dema azadî û serkeftinê ye / Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa Kalk!” sloganıyla yapılacak kutlamalara Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Esengül Demir katılacak.

Newroz’da Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, Gölgedekiler, Mikail Aslan ve Murat Demir sahne alacak.

İstanbul'daki Newroz hazırlıkları ise günler öncesinde başladı. Dün (13 Mart) DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) Eşbaşkanı Dilek Demir Sönmez ve DEM Partililer, Şirinevler Meydan’da Newroz’a davet bildirisi dağıttı. Newroz’a kadar bildiri dağıtımları ilçe ilçe devam edecek.

(RT)

Newroz İstanbul yenikapı yenikapı miting alanı
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