İstanbul Newroz'u 17 Mart'ta Yenikapı'da yapılacak

İstanbul Newroz’u 17 Mart Pazar günü saat 13.00’te Yenikapı Miting Alanında kutlanacak.

“Rabe dema azadî û serkeftinê ye / Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa Kalk!” sloganıyla yapılacak kutlamalara Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Esengül Demir katılacak.

Newroz’da Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, Gölgedekiler, Mikail Aslan ve Murat Demir sahne alacak.

İstanbul'daki Newroz hazırlıkları ise günler öncesinde başladı. Dün (13 Mart) DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) Eşbaşkanı Dilek Demir Sönmez ve DEM Partililer, Şirinevler Meydan’da Newroz’a davet bildirisi dağıttı. Newroz’a kadar bildiri dağıtımları ilçe ilçe devam edecek.

(RT)