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Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 14:11
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 14:17
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İstanbul Newroz deklarasyonu: Zaman özgürlük için ayağa kalkma zamanı

Deklarasyonu açıklayan DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, “Newroz ateşinin, Türkiye ve Kürdistan halklarının birleşik mücadelesini aydınlatması umudunu canlı tutma zamanıdır. Newroz ateşi etrafında Demokratik Cumhuriyet mücadelesi için birleşme zamanıdır” dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul Newroz deklarasyonu: Zaman özgürlük için ayağa kalkma zamanı
*Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Tevgera Jinên Azad (TJA) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul'da 17 Mart'ta kutlanacak Newroz deklarasyonunu açıkladı.

Deklarasyonu açıklayan HDK Eşsözcüsü ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, “Newroz ateşinin, Türkiye ve Kürdistan halklarının birleşik mücadelesini aydınlatması umudunu canlı tutma zamanıdır. Newroz ateşi etrafında Demokratik Cumhuriyet mücadelesi için birleşme zamanıdır” dedi.

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“Bugünün Dehakları dünya mafyasını ülkesinde ağırlayanlardır” diyen Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugünün Dehakları eğitimi belli bir sınıf için sağlayıp, halk çocuklarına erkenden işçiliği dayatanlardır. Bugünün Dehakları 17.500 liraya işçileri patronlara peşkeş çekenlerdir. Bugünün Dehakları boşanmak isteyen kadınları katleden erkekleri koruyan, kadınların nafakalarına göz koyanlardır. Bugünün Dehakları Filistin halkına selam gönderirken İsrail devletiyle ticari ilişkilerini sürdürenlerdir. Bugünün Dehakları İliç’teki ekolojik yıkıma sebebiyet veren işçi katilleridir. 

İçinden geçtiğimiz tarihsel sürecin başarısı ve mücadelemizin zaferi hepimizin elzem görevidir. Newroz bayrağını bugünlere taşıyan tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza sözümüz, özgürlük olsun. 

Zaman, İmralı işkence sistemini kırma zamanıdır. Zaman, Kürt sorununun demokratik çözümünü ve Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü sağlama zamanıdır. 

Zaman, özgürlük taleplerini en güçlü şekilde haykırma ve toplumsal mücadeleyi büyütme zamanıdır.  Zaman, kimliğini ve kültürünü anadilinle yaşama zamanıdır. 

Zaman, toplumun üzerine karabasan gibi çöken karanlığı Newroz ateşiyle aydınlatma zamandır. Zaman, zindanlardaki yoldaşlarımızla özgür ortamlarda kucaklaşma zamanıdır.

Zaman, ezilenlerin ortak mücadelesinde daha fazla ısrar ve bunu güçlendirme zamanıdır.  Ve zaman özgürlük ve zafer için ayağa kalkma zamanıdır.”

(RT)

Newroz dem parti hdk
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