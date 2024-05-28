İstanbul Müzik Festivali'nde beş konser

52. İstanbul Müzik Festivali 12 Haziran’a kadar devam ediyor. Festivalde bu yıl 17 farklı mekânda, 25 konser düzenlenecek.

Festivalde öne çıkan beş konser şöyle:

FESTIVAL STRINGS LUCERNE & MARIA JOÃO PIRES

31 Mayıs Cuma, 20.00, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Maria João Pires 8 yıl sonra tekrar festivale dönüyor. Beethoven’ın piyano konçertosunda Pires’e eşlik edecek Festival Strings Lucerne, konserde ayrıca bestecinin Pastoral Senfoni’si ile Honegger’in Yaz Pastorali’ni de seslendirecek.

KHATIA BUNIATISHVILI: “LABYRINTH”

1 Haziran Cumartesi, 20.00, İş Kuleleri Salonu

Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı Khatia Buniatishvili, resital programlarını her zaman kendisi seçiyor.

Bugüne kadar Londra Senfoni, Viyana Senfoni, Basler Oda Orkestrası, Rus Ulusal Orkestrası, San Francisco Senfoni, Frankfurt Radyo Senfoni ve Kremerata Baltica ile turneler gerçekleştiren sanatçı, bu sezon Avrupa genelinde bir resital turnesine çıkıyor.

Sanatçı bu konserinde; Franz Liszt, Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert ve Erik Satie seslendirecek.

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI’NDAN MOZART REQUIEM

2 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu’na genç kuşaktan dört yıldız solistin de katıldığı konserde, dâhi besteci Mozart ile dini inancıyla yoğurduğu eserleriyle tanınan çağdaş besteci Arvo Pärt eserleri seslendirilecek.

BUDAPEŞTE FESTİVAL ORKESTRASI & IVÁN FISCHER & FRANCESCO PIEMONTESI

3 Haziran Pazartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Gramophone dergisinin dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterdiği Budapeşte Festival Orkestrası ile Alman Klasik ve Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Brahms’a adanmış bir konserle festivalde. Konseri, yeni konser formatları geliştirmiş ve senfoni orkestrasının yapısıyla işleyişinde reform yapmış Iván Fischer yönetiyor.

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EDGAR MOREAU

9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Festivalde öne çıkan konserlerden biri de Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın solist Edgar Moreau ile birlikte vereceği konseri.(AÖ)