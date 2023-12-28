İstanbul Modern’in halk günü kısıtlamasına karşı eylem

Üç sanat inisiyatifi, İstanbul Modern'in halk günü kısıtlamasına karşı 5500 üzerinde imza toplayarak müze önünde eylem yaptı.

İstanbul Modern Müzesi haftada bir gün ücretsiz olan halk günü uygulamasını, Galataport'taki yeni mekanının açılmasından sonra yeni düzenleme ile 10:00-14:00 olarak kısıtladı.

İmzalar, "karnaval eylem" eşliğinde İstanbul Modern yönetimine iletildi.

Açık Masa İnisiyatifi, Katılımcı Sanat Topluluğu Türkiye (PACT), Kamusal Sanat Laboratuvarı'nın çağrısıyla dün bir araya gelen 20 sanatçı müzenin kapısının önünde toplandı. Sanatçılar İstanbul Modern'in halk gününe getirdiği kısıtlamaya karşı Change.org üzerinden topladıkları 5500 imzayı, hazırladıkları sekiz metrelik yılan eşliğinde danslar, şarkılarla müze yetkilisine teslim ettiler.

Eylemde şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Modern Müzesi ücretsiz halk gününe getirdiği kısıtlamayı kaldırmalıdır.

"Ücretsiz halk günü uygulamasının geri getirilmesini ve müze hakkındaki kurumsal bilginin şeffaf bir şekilde ilan edilmesini talep ediyoruz.

"İstanbul Modern Müzesi ücretsiz halk gününü ücretsiz ziyaret saatlerine hiçbir gerekçe sunulmadan indirgeyerek, halkın maddi sosyal durumu açısından kültürel yaşama katılma hakkına müdahale eden keyfi bir karara imza atmıştır.

"Hali hazırda üzerinde yer aldığı tahsisli arsanın kamuya ait olması ve bağlı olduğu İstanbul Modern Sanat Vakfı’nın 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından vergiden muaf tutulan vakıf statüsüne alınması nedeniyle kurum, doğrudan halka karşı sorumlu bulunmaktadır.

"Halka karşı doğrudan ve (İstanbul) ismini bir marka olarak kullanılmasıyla şehrin tüm nüfusuna karşı dolaylı sorumluluğuna rağmen şeffaflıktan uzak bir yapı sergilenmekte olan İstanbul Modern Müzesi, kendi internet sitesinde kurumsal tanımını muğlak bırakmıştır.

"Bahse konu kısıtlamanın kaldırılıp, müzenin uygun göreceği tüm gün için halka ücretsiz olarak kapılarını açmasını ve müze hakkındaki kurumsal bilginin tüm vergi veren vatandaşlar nezdinde olabilecek en açık şekilde ilan edilmesini talep ediyoruz." (AÖ)