İstanbul merkezli rüşvet operasyonu: 46'sı polis 105 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu düzenlendi. İstanbul Valiliği operasyon kapsamında 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilik yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yürütüldüğü kaydetti.

2022 ve 2023’te toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildiğini aktardı.

Valilik bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendiğini belirterek “Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor” dedi.

(HA)