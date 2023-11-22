ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 16:41
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2023 16:46
1 dk Okuma

İstanbul merkezli rüşvet operasyonu: 46'sı polis 105 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendi. 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/22/istanbul-merkezli-rusvet-operasyonu-46-si-polis-105-kisi-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu düzenlendi. İstanbul Valiliği operasyon kapsamında 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilik yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yürütüldüğü kaydetti.

2022 ve 2023’te toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildiğini aktardı.

Valilik bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendiğini belirterek “Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor” dedi.

(HA)

rüşvet
Sayfa Başına Git