İstanbul merkezli “organize suç” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 7 ilde, “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik “Mahzen-15” adlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütünün, "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" suçları işlediğinin iddia edildiğini belirtti.

İstanbul merkezli, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, "Çetinler" organize suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Özay Çetin ve Mert Çetin de dahil 109 kişi gözaltına alındı.

Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.

Suç örgütü operasyonları Suç örgütlerine yönelik bu hafta düzenlenen “Mahzen-14” adlı operasyonda gözaltına alınan 50 kişi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürüldü. İstanbul merkezli 11 ilde (Ankara, Antep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ), kargo üzerinden gönderilen çeklerin çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınmışlardı. Soruşturma kapsamında, suç geliriyle elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 34 taşıt ile İstanbul'da 11 daire, 3 arsa, Edirne'de 2 daire, Çanakkale'de 5 arsa, Kocaeli'nde 1 arsa, İzmir'de 1 daire, Ankara'da 1 iş yeri ve Tekirdağ'da 1 daireye el konuldu. İzmir merkezli olmak üzere Mersin ve Van'da, 2 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-13” operasyonlarında da 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma", "iş yerlerini kurşunlatma", "silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalatma", "3. şahıslar adına para tahsilatı yapma", "silah ticareti yapma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ile suçlanıyor.

(AS)