İstanbul merkezli OnlyFans operasyonu: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans üzerinden suç geliri elde ettikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla 25 şüpheliye 8 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Açıklamaya göre, Türkiye’de 2023 yılından beri erişime engelli olan OnlyFans platformuna VPN aracılığıyla girildiği, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden platforma yönlendirici paylaşımlar yaptığı ve ücret karşılığı cinsel içerikli fotoğraf ile videolar paylaştığı iddia edildi.

OnlyFans’e erişim engeli getirildi

“Kuvvetli emareler”

Açıklamada, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri taşınır ve taşınmaz mallara yatırım yaparak, ayrıca kripto para, altın ve vadeli banka hesapları üzerinden değerlendirdikleri, bu yolla suç gelirlerini akladıklarına dair “kuvvetli emareler” bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulduğu; el konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 257 milyon TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerleriyle birlikte toplam tutarın yaklaşık 300 milyon TL olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda OnlyFans kullanıcısının gözaltına alındığı kentler şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli (Gölcük) ve Samsun.

(TY)