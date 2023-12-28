İstanbul merkezli 'müstehcen içerikli parti' operasyonu: 19 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında bugün İstanbul merkezli sekiz kentte düzenlenen operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, şahısların “organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti” yapacaklarını iddia ederek şöyle dedi:

“Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

“Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.”

“İktidarın interneti denetim ve gözetim altına alma isteği bütünlüklü bir politika"