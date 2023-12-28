İstanbul merkezli 'müstehcen içerikli parti' operasyonu: 19 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında bugün İstanbul merkezli sekiz kentte düzenlenen operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, şahısların “organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti” yapacaklarını iddia ederek şöyle dedi:
“Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.
“Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.”
“İktidarın interneti denetim ve gözetim altına alma isteği bütünlüklü bir politika"
Müstehcenlik suçu
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi "müstehcen" içeriğin basın ve yayın yoluyla alenileştirilmesini yasaklıyor. Müstehcenlik suçu, TCK’nin 226. maddesinde iki kategori halinde düzenleniyor:
- Genel olarak yetişkinlere ve topluma karşı müstehcenlik suçu,
- Çocuklara karşı müstehcenlik suçu.
Genel müstehcenlik suçu çok sayıda seçimlik hareketle işlenebilen bir suç; ancak yasada müstehcenliğin özel bir tanımı yok.
Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. (TY)