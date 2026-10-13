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YT: Yayın Tarihi: 13.10.2026 11:49 13 Ekim 2026 11:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.10.2026 11:56 13 Ekim 2026 11:56
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İstanbul Maratonu’nda yalnız anneler için dayanışma kampanyası

Adım Adım üzerinden bağış toplama süreci 19 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Bağış kampanyaları ise 16 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Maratonu’nda yalnız anneler için dayanışma kampanyası
Görsel: Canva
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Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı, derin yoksulluk koşullarında yaşayan yalnız annelere düzenli temel ihtiyaç desteği sağlamak amacıyla 1 Kasım’da düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda bağış kampanyası yürütecek.

Derin yoksulluk koşullarında yaşayan yalnız anneler, artan yaşam maliyetleri, bakım sorumlulukları ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle kendilerinin ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı, bu ihtiyaçlara destek olmak amacıyla İstanbul Maratonu kapsamında Adım Adım platformu üzerinden “Yalnız Annelere Destek İçin Koşuyoruz” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında bir yalnız anneye bir yıl boyunca düzenli temel ihtiyaç desteği sağlamak için 48 bin TL bağış toplanması hedefleniyor.

Halk koşusuna katılım ücretsiz

Dayanışmaya katılmak isteyenler, Adım Adım platformunda kampanya sayfası oluşturarak yakınlarını ve arkadaşlarını bağış yapmaya davet edebilecek. Koşuya katılamayanlar da kampanyayı paylaşarak veya bireysel bağış kampanyalarına destek vererek dayanışmaya katkı sunabilecek.

İstanbul Maratonu Halk Koşusu için kayıtlar 21 Ekim Çarşamba günü açılacak. Katılım ücretsiz olacak. Halk koşusuna katılmak isteyenlerin, Adım Adım üzerinden bağış kampanyası oluşturmalarının yanı sıra Spor İstanbul’un kayıt sisteminden de başvuru yapması gerekiyor.

Kampanya takvimi

Adım Adım üzerinden bağış toplama süreci 19 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Bağış kampanyaları ise 16 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı, “Yoksulluk yalnızlaştırır, dayanışma güçlendirir” dedi.

BAĞIŞ KAMPANYAMI OLUŞTUR

Henüz Adım Adım hesabın yoksa buradan kaydolabilirsin.

2. İstanbul Maratonu Halk Koşusu’na kaydol.

Spor İstanbul'dan paylaşılan bilgilendirmeye göre Halk Koşusu kayıtları 21 Ekim Çarşamba günü açılacak. Katılım ücretsiz. Koşuya katılmak için Adım Adım kampanyandan bağımsız olarak Spor İstanbul sisteminden de kayıt yaptırmalısın.

SPOR İSTANBUL KAYIT SİSTEMİNE GİT

Halk Koşusu hakkında ayrıntılı bilgi

Önemli tarihler

  • 19 Ekim Pazartesi: Adım Adım üzerinden bağış toplama süreci başlıyor. Kendi kampanyanı bugünden oluşturabilirsin.

  • 21 Ekim Çarşamba: Halk Koşusu kayıtları açılıyor.

  • 22–23 Ekim Perşembe–Cuma: Kurumsal koşu kitleri Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nden dağıtılacak. Bu bilgi kurumsal katılımcılar içindir.

  • 1 Kasım Pazar: İstanbul Maratonu'nda yalnız annelerle dayanışma için buluşuyoruz!

  • 16 Kasım Pazartesi: Adım Adım bağış kampanyaları sona eriyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Derin Yoksulluk Ağı Bekar Anneler derin yoksulluk
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