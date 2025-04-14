ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 15:32
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 15:55
2 dk Okuma

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Trans Onur Haftası, temalarını arıyor

“Bu yıla bir başlık atsan ne olurdu? Sesini en çok nereden yükseltmek, en çok neyi haykırmak istersin? Haydi tema önerilerini bizlerle paylaş ve mücadelemizi şanlat!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Trans Onur Haftası, temalarını arıyor
Fotoğraf: Kaos GL

33. İstanbul LGBTİ+ Haftası Komitesi ve 11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bu seneki temalarını aradıklarını duyurdu.

Komitelerin, temalarını belirlemek için LGBTİ+’lara yaptığı çağrı şöyle:

33. İstanbul LGBTİ+ Haftası Komitesi: “Aşkım bu yıl neler yaşadık, neler yaşıyoruz, sen neler yaşıyorsun? Bu yıla bir başlık atsan ne olurdu? Sesini en çok nereden yükseltmek, en çok neyi haykırmak istersin? Haydi tema önerilerini bizlerle paylaş ve mücadelemizi şanlat! Her sene olduğu gibi bu sene de tema/slogan önerilerin için seni 20 Nisan 2025’e kadar bio’daki forma davet ediyoruz.

LGBTİ+’lar Bağdat Caddesi’nde yürüdü, polis eyleme son anda 'yetişti'
LGBTİ+’lar Bağdat Caddesi’nde yürüdü, polis eyleme son anda 'yetişti'
30 Haziran 2024

Tema önerilerinizi 20 Nisan’a kadar bu form üzerinden iletebilirsiniz.

11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi: “Yılın o günü geliyor hazır mıyız? Yürüyeceğiz. Engel mi oluyorlar? Gerekirse zamanı bükeriz aşkım. Geliyoruz. Peki, 11. Trans Onur Haftası için tema önerin var mı? Biliyoruz ki aklında çok fikir vardır...Harika aşkım! 25 Nisan, Cuma akşamına kadar önerinizi bio’daki form aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz. Gelen önerileri değerlendireceğiz ve duyuracağız. Önerilerin için heyecanlıyız lubunya ve sevicisi. Son günü unutma, güzel bak kendine aşkım.

Tema önerilerinizi 25 Nisan’a kadar bu form üzerinden iletebilirsiniz. (TY)

10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
Haber Yeri
İstanbul
33. İstanbul LGBTİ+ Haftası Komitesi 11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi Onur Yürüyüşleri onur haftası onur ayı
ilgili haberler
TRANS AKTİVİSTLER YUSUF VE JİYAN ANLATIYOR
“Biz bu mücadeleyi herkese adalet talebiyle yürütüyoruz”
11 Kasım 2024
/haber/biz-bu-mucadeleyi-herkese-adalet-talebiyle-yurutuyoruz-301670
"Mağdur değiliz, direnen özneleriz"
29 Haziran 2024
/haber/magdur-degiliz-direnen-ozneleriz-296935
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
"Muhalefet, hiçbir güvencesi olmayan bizler kadar cesur olsa yeter"
17 Şubat 2024
/haber/muhalefet-hicbir-guvencesi-olmayan-bizler-kadar-cesur-olsa-yeter-291996
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TRANS AKTİVİSTLER YUSUF VE JİYAN ANLATIYOR
“Biz bu mücadeleyi herkese adalet talebiyle yürütüyoruz”
11 Kasım 2024
/haber/biz-bu-mucadeleyi-herkese-adalet-talebiyle-yurutuyoruz-301670
"Mağdur değiliz, direnen özneleriz"
29 Haziran 2024
/haber/magdur-degiliz-direnen-ozneleriz-296935
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
"Muhalefet, hiçbir güvencesi olmayan bizler kadar cesur olsa yeter"
17 Şubat 2024
/haber/muhalefet-hicbir-guvencesi-olmayan-bizler-kadar-cesur-olsa-yeter-291996
Sayfa Başına Git