İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Trans Onur Haftası, temalarını arıyor

33. İstanbul LGBTİ+ Haftası Komitesi ve 11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bu seneki temalarını aradıklarını duyurdu.

Komitelerin, temalarını belirlemek için LGBTİ+’lara yaptığı çağrı şöyle:

33. İstanbul LGBTİ+ Haftası Komitesi: “Aşkım bu yıl neler yaşadık, neler yaşıyoruz, sen neler yaşıyorsun? Bu yıla bir başlık atsan ne olurdu? Sesini en çok nereden yükseltmek, en çok neyi haykırmak istersin? Haydi tema önerilerini bizlerle paylaş ve mücadelemizi şanlat! Her sene olduğu gibi bu sene de tema/slogan önerilerin için seni 20 Nisan 2025’e kadar bio’daki forma davet ediyoruz.”

LGBTİ+’lar Bağdat Caddesi’nde yürüdü, polis eyleme son anda 'yetişti'

Tema önerilerinizi 20 Nisan’a kadar bu form üzerinden iletebilirsiniz.

11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi: “Yılın o günü geliyor hazır mıyız? Yürüyeceğiz. Engel mi oluyorlar? Gerekirse zamanı bükeriz aşkım. Geliyoruz. Peki, 11. Trans Onur Haftası için tema önerin var mı? Biliyoruz ki aklında çok fikir vardır...Harika aşkım! 25 Nisan, Cuma akşamına kadar önerinizi bio’daki form aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz. Gelen önerileri değerlendireceğiz ve duyuracağız. Önerilerin için heyecanlıyız lubunya ve sevicisi. Son günü unutma, güzel bak kendine aşkım.”

Tema önerilerinizi 25 Nisan’a kadar bu form üzerinden iletebilirsiniz. (TY)