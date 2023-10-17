İstanbul Kukla Festivali, Cumhuriyet'in 100. yılında 25. yaşını kutluyor

Uluslararası İstanbul Kukla Festivali “100’de 25” sloganıyla bu yıl 25. kez izleyiciyle buluşuyor.

Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek’in üstlendiği festival, 25 Ekim’de perdelerini açacak.

5 Kasım’a kadar devam edecek festivalin sloganı, Cumhuriyetin 100. festivalin de 25. Yaşına gönderme yapıyor.

Festivalin bu yılki gösteri mekânları:

Akbank Sanat, Alan Kadıköy, Fişekhane, DasDas, Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi ve Mall of İstanbul. Turşucuzade Konağı ve Mall of İstanbul’daki gösteriler ücretsiz. Diğer mekânlardaki gösteriler için biletler Biletinial.com’dan (DasDas için Mobilet.com) edinilebilir.

8 ülkeden 10 oyunun izleyiciyle buluşacağı festivalde Türkiye’den de 6 topluluğun 8 oyunu yer alıyor. Toplam 51 gösterinin yer alacağı festivalde ayrıca film gösterimleri, atölyeler, söyleşilerin yanı sıra bir de geniş kapsamlı bir Karagöz Figürleri Sergisi yer alacak.

Festivale bu yıl yurt dışından katılacak oyunlar şöyle sıralanıyor: Çekya’dan Alfa Theatre’ın sergileyeceği “Bay Kaspar ve Tuhaf Ailesi”, İtalya’dan Compagnia Follemente’nin “Erkekler Tülleri Sever”, İtalya’dan Compagnia Walter Broggini’nin “Solo” adlı oyunları, Macaristan’dan MarkusZinhaz Puppet Thetare’ın sergileyeceği “Uçuşun Tarihi” ve Slovenyalı topluluk Nebo Theatre’ın sergileyeceği “Oda.”

Avrupa dışından ise Meksika’dan kukla sanatçısı Diego Ugalde’nin sergileyeceği “Buffalo” ve “Neşeli Kuklalar” adlı oyunların yanı sıra Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nden gelecek olan Karakalpakistan Devlet Kukla Tiyatrosu’nun sergileyeceği “Sarayda Sihir” izleyicilerle buluşacak.

Türkiye’den bu yıl festivale katılacak oyunlar şöyle: Çağrı Yılmaz’ın sergileyeceği “Döngü: Patikalar”, Tiyatro Gülgeç’in biri yetişkinlere (“Öfkenin Yakın Geçmişi”), diğeri çocuklara yönelik (“Turunç’un Bahçesi”) iki oyunu ile İBB Şehir Tiyatroları’nın sergileyeceği kara tiyatro türündeki “Benim Küçük Yıldızım.”

Türkiye geleneksel gölge tiyatrosu Karagöz’e de özel bir bölüm ayrılan festivalde Cengiz Özek “Çöp Canavarı” ve “Büyülü Ağaç” adlı Karagöz oyunlarını sergileyecek. Aytek Önal da “Balık Tezgahı” adlı gösteriyi sunacak.