İstanbul Kukla Festivali: 10 gün boyunca 70'ten fazla oyun

25. kez meraklılarıyla buluşan ve sanat yönetmenliğini Cengiz Özek'in üstlendiği İstanbul Kukla Festivali’nde Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden farklı kukla tiyatroları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) destek verdiği festival, 5 Kasım'da sona erecek.

Dün akşam düzenlenen açılışta AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özek, "Uluslararası bir festival olarak 10 gün boyunca 70'ten fazla oyunu izleyicilerimizle buluşturacağız" dedi.

Açılışta Cengiz Özek'in Karagöz koleksiyonundan derlediği Karagöz figürlerinden oluşan "Çağdaşımız Karagöz" sergisi de izleyiciyle buluştu. Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi Taş Oda'sında 10.00-17.00'de ücretsiz gezilebilecek sergiyle ilgili olarak Özek, 4 Kasım saat 15.00'te bir sergi turu yapacak. Ardından "Karagöz Sanatımız" başlıklı özel bir söyleşi gerçekleştirecek.

Özek şunları söyledi:

"Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılını festival olarak kutlamamız gerektiğini düşündük. Bilindiği gibi cumhuriyetle birlikte devletimiz Karagöz oyunlarını bütün Anadolu'nun kuklası haline getirdi ve başına Türk kelimesini getirerek 'Türk Gölge Tiyatrosu' dedi. Biz de festivalimizin açılışını bir Karagöz figürleri sergisiyle yapmak istedik."

Karagöz'ün bugüne de seslendiğini anlatmak için sergiye "Çağdaşımız Karagöz" adını koyduklarını ifade eden Özek, "O kadar çağdaş figürler var ki kendimizin figürlerini bile yaptık ve sergiye koyduk." diye konuştu.

Farklı etkinlikler düzenlenecek "Çöp Canavarı" oyunuyla 28, 31 Ekim ve 4 Kasım'da Taş Oda'da sahnede olacak Cengiz Özek'in, "Büyülü Ağaç" gösterisi ise 29 Ekim, 1 ve 5 Kasım'da yine Taş Oda'da seyirciyle buluşacak. "Yetişkinliklere Yönelik Karagöz Yapım Atölyesi", 30-31 Ekim ve 1-2 Kasım'da aynı yerde yapılacak. "Çocuklarla Gölge Kukla Yapım Atölyesi"nde ise çocuk katılımcılar, Karagöz tekniğini düşünerek kendi düşlerindeki bir canlıyı kağıt, dantel, kuştüyü gibi gölgesi ilgi uyandıracak materyallerle gölge kuklası formuna dökecek. Atölyeler; 28-29 Ekim ile 4-5 Kasım'da Turşucuzade Konağı'nda yapılacak. Seslendirmesini Genco Erkal'ın yaptığı, Sabahattin Eyüboğlu ve Aziz Albek işbirliğinde çekilen "Karagöz'ün Dünyası" adlı belgesel de 28, 30 Ekim ve 2 Kasım'da Turşucuzade Konağı'nda izleyiciyle buluşacak.

(AÖ)