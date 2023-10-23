İstanbul Komedi Festivali başlıyor

BKM’nin bu yıl altıncı kez düzenlediği İstanbul Komedi Festivali’nde; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri yer alıyor.

Bu yıl festival kapsamında sahnede olacak isimler şöyle:

Demet Akbağ, Şener Şen, Uğur Yücel, Ali Poyrazoğlu&Güneş Berberoğlu, Behzat&Süheyl Uygur, Kaan Sekban, Doğu Demirkol, Zafer Algöz&Can Yılmaz, Berfu&Eser Yenenler, Esra Dermancıoğlu, Deniz Göktaş, Ali Kerim Diler, Can Bonomo&Can Temiz&Bengi Apak, Oya Başar ve Ebru Kural, Hakan Yılmaz&Ebru Cündübeyoğlu, Yasemin Şefik, Geveze, Semaver Kumpanya “Cimri”, Volkan Severcan&Asuman Dabak, Yunus Günçe.

Brandweek İstanbul, İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında Funny Woman Awards (2019) ödüllü İngiltereli komedyen Laura Symth’i, “Düğün Şarkıcısı” adlı oyunuyla Nergis Öztürk’ü ve stand-up'çı Lesli Karavil’i de ağırlayacak.

Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası, Bully Bully, Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu, Nasreddin Hoca ise çocukları bekleyen gösteriler arasında.

BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy ise, İstabul Komedi Festivali boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.

5 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik programı için burayı tıklayın. (AÖ)