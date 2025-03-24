İstanbul, İzmir ve Antalya’da siyasi partilere ve sivil topluma operasyon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Türkiye genelinde başlayan protestolar sürüyor.

Sabah, çoğunluğu polis şiddetini görüntüleyen foto muhabirleri olmak üzere 11 gazeteciye operasyon düzenleyen kolluk kuvvetleri, İstanbul ve İzmir'de birçok siyasi parti üyesini ve yöneticisini de gözaltına aldı.

İzmir’deki gözaltılar şöyle:

İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel,

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü ve BirGün yazarı Barış İnce ve eşi Sevil İnce, SOL Parti İl Yöneticisi Mehmet Duman

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) eski Başkanı Şükran Yaren Tuncer ile Meryem Yıldırım, Selehattin Ilgaz, Gökhan Erdem, Sema Nur Demirtaş, Berk Çukurcam, Mehmet Duman ve Gülşen Sude Avcı

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) MYK üyesi Didar Gül,

Dev Tekstil Genel Başkanı Öznur Acar Odabaş,

Praksis müzik grubu üyesi Soner Küçükergüler,

İzmir’de gözaltına alınanlar arasında, dün İl Emniyet Müdürlüğü binasında müvekkilleri ile görüşmeye gittiği esnada polis şiddeti ile emniyet dışına çıkarılan avukat Göksel Akbaba da bulunuyor.

İstanbul,

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen ile birlikte İstanbul'da toplam 5 SOL Parti üyesi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile birlikte üç parti üyesi

Enerji-Sen Genel Başkan Süleyman Keskin gözaltına alındı.

Antalya'da da Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi Güneş Atsız ve Bülent Gök’ün aralarında olduğu CHP Gençlik Kolları üyesi çok sayıda kişi gözaltında.

Gözaltıların ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla yapıldığı belirtiliyor.

(HA)