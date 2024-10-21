İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde 'Yenidoğan Çetesi' protestoları

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde ‘Yenidoğan Çetesi’ protestosu @DevrimciSaglik Genel Sekreteri @dmrerdogan : “Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluların istifa etmesi ve tüm özel hastanelerin kamusallaştırılması acil talebimizdir.” 📹: @alidnc4 pic.twitter.com/49MKp1LQgF

Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir ise sorumluları istifaya davet etti ve özel hastanelerin acilen kamusallaştırılması gerektiğini vurguladı.

“Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluların istifa etmesi ve tüm özel hastanelerin kamusallaştırılması acil talebimizdir.”