İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde 'Yenidoğan Çetesi' protestoları
Sağlık meslek örgütleri, farklı işkollarında mücadele yürüten sendika yöneticilerinin öncülük ettiği ‘Hakkımı Ver’ kampanyası ekibi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde ‘Yenidoğan Çetesi’ni protesto etti.
İlk olarak saat 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan İstanbul Tabip Odası (İTO), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ortak basın açıklaması yaptı.
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr Osman Küçükosmanoğlu, savcıyı tehdit eden çete üyelerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek, bu olayın bir sistem sorunu olduğunu vurguladı.
Küçükosmanoğlu “Olay sistem sorunudur. Sistemin sorumluları, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, hükümet ve saraydır” dedi.
KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “Denetimsiz iktidar, denetimsiz özelleştirme, denetimsiz yandaş sermaye. Geldiğimiz hal budur” dedi.
SES Genel Kadın Sekretei Nursel Yücesoy hastaların müşteri olarak görüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Hastaların müşteri olarak görüldüğü sistemde sonuç buraya geldi. Beşli çete derken buradaki çeteleri de görmezden gelmeyelim.”
Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir ise sorumluları istifaya davet etti ve özel hastanelerin acilen kamusallaştırılması gerektiğini vurguladı.
“Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluların istifa etmesi ve tüm özel hastanelerin kamusallaştırılması acil talebimizdir.”
Sağlık meslek örgütlerinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gelen farklı işkollarında mücadele yürüten 20 sendika yöneticisi ve örgütlenme uzmanının öncülük ettiği ‘Hakkımı Ver’ kampanyası ekibi basın açıklaması yaptı.
"Özel hastaneler kamusallaştırılsın! Parasız sağlık hakkımı ver!" yazılı pankart arkasında toplanan kitle, taleplerini sıraladı.
“Tüm özel hastaneler kamusallaştırılsın. İhmali bulunan herkes yargılansın. Geçen dönem Sağlık Bakanlığı yapan Fahrettin Koca yargılansın. Şüphelilerin siyasi bağlantıları ortaya çıkarılsın.”
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde ‘Yenidoğan Çetesi’ protestosu— bianet (@bianet_org) October 21, 2024
“Hastaneleri bebekleri tedavi etmeniz için biz inşa ettik. Öldürmeniz için değil.”
📹: @alidnc4 pic.twitter.com/wLOIpVmrcC
Son olarak saat 14.00’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen CHP ilçe örgütleri, ‘Yenidoğan Çetesi’ni ve sorumluları protesto etti.
CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’I istifaya çağırdı.
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifa etmelidir. Bu katliamın sorumlusudur. Bebeklerin, kadınların, emekçilerin ölümünden sorumludur."