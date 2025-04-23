"İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı"

İBB Bilim Kurulundan Prof. Dr. Tarık Şengül, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kurulun değerlendirmesini medyayla paylaştı.

Prof. Dr. Şengül, “Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır.” dedi.

"Sadece yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alın"

İBB Bilim Kurulu üyesi Şengül, “Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan, sadece yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir." dedi.

"Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.” uyarılarında bulundu.

Bilim Kurulu açıklaması

Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış ve Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den oluşan İBB bünyesindeki Bilim Kurulu depremler ve panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP’nin mahpus cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vekalet eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in de hazır bulunduğu toplantıda açıklamayı, İBB Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Tarık Şengül sundu.

"Hasarlı binalara girmeyin"

Prof. Şengün açıklamasında Kurulun tespit ve önerilerini kamuoyuna aktardı.

* Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan, sadece yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.

* Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan artçıların bir süre daha devam edeceğinin de bilinmesinde yarar vardır.

* Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.

* Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda, merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eşgüdüm içinde çalışması etkili sonuçlar alabilmek açısından önemlidir. Benzer biçimde üniversitelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkıları da alınmalıdır.

* Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonların önüne geçmek üzere, yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli olacaktır.

Belediye neler yapıyor?

İBB Genel Sekreteri Prof. Demir de deprem sırasında, öncesi ve sonrasında İBB'nin etkinlikleri ve önlemleri konusunda kamuoyunu biligilendirdi. Demir'in verdiği bilgilere göre;

* İBB’ye bağlı birimlerde 628 araç ve 1000 personelle itfaiye ekiplerimiz, 225 araç ve 891 personeliyle de zabıta ekiplerimiz sabaha kadar görevlerinin başında olacaklar.

*İBB'nin hiçbir hizmetinde aksama yok. Kontroller devam ediyor.

* Sahada 2 bin kişilik destek personeli, 150 araçla kumanya ve su dağıtımını sürdürüyor.

* "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden toplanma yerleri, Yeşil İstanbul'daki tuvaletler ve diğer hizmetler anlık olarak görülebiliyor ve yurttaşlar idari bilgilere bu uygulama üzerinden ulaşabiliyor.



* İSKİ'de, İGDAŞ'ta, metrolarda ve İETT'de hiçbir aksama bulunmuyor.

(AEK)