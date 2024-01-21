İstanbul Havalimanı’nda yarım tondan fazla uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı X'ten, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonla 568 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktardı.

“Kırmızı Bülten” operasyonları

Interpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize etmekle suçlanan İngiltere vatandaşı Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, Kırmızı Bülten’le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çinli Chen Xuefeng de Bağcılar'da gözaltına alınmıştı.

İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakkında Interpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan, 5 Aralık 2023’te İstanbul'da gözaltına alındı.

İkisi hakkında Kırmızı Bülten bulunan, biri Interpol tarafından difüzyon (acil yakalama) mesajı ile aranan 3 suç örgütü yöneticisinin yakalandığı 19 Aralık 2023’te açıklandı. Polonya'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Thomas Josef Konrad Antalya’da; Almanya’da aranan Daniel Alexander Muller ve Çinli Jinking Peng İstanbul’da gözaltına alındı.