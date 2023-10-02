İstanbul Havalimanı’nda birçok sefer iptal

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu:

“İstanbul ve yurtiçindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.”

Seferlerle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)