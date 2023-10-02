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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 08:26
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 08:26
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İstanbul Havalimanı’nda birçok sefer iptal

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu, yolculara, havalimanına gitmeden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yaptı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/istanbul-havalimaninda-bircok-sefer-iptal.jpg

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu:

“İstanbul ve yurtiçindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.”

Seferlerle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)

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