HABER
Yayın Tarihi: 14 Ekim 2025 13:20
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 13:35
2 dk Okuma

İstanbul halk buluşmasına çağrı: Ekmek, barış, adalet ve özgürlük için birlikte mücadeleye

DEM Parti ve Meclis'teki bileşen partileri, Esenyurt’ta düzenlenecek halk buluşmasına çağrı yaparak “saray rejimine karşı mücadeleyi birlikte yükseltmeye davet ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul halk buluşmasına çağrı: Ekmek, barış, adalet ve özgürlük için birlikte mücadeleye
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) "Emek, barış, adalet ve özgürlük için birlikte mücadeleye" şiarıyla 25 Ekim’de Esenyurt Meydanı’nda gerçekleştirecekleri halk buluşmasına çağrı için DEM Parti İstanbul İl Binası’nda açıklama yaptı.

Basın metnini kurumlar adına TÖP İstanbul İl Sözcüsü Nilay Kuş okudu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Kuş, ülkenin saray rejiminin politikaları sebebiyle karanlık bir geleceğe doğru ilerlediğine vurgulayarak şunları söyledi:

"Tek adam yönetimi ve arkasındaki sermaye güçlerinin izlediği iç ve dış politika, uyguladığı ekonomik program işçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler için yaşam ve çalışma koşullarını her geçen gün daha fazla katlanılmaz hale getiriyor. Bu ortamda yargı erki, muhalefeti hizaya getirmek ve ‘majestelerinin muhalefeti’ haline dönüştürmek üzere bir sopa gibi kullanılmakta; politikacılar, gazeteciler, belediye başkanları ve çalışanları, aydınlar, sanatçılar, sendikacılar velhasıl muhalif kim varsa gözaltına alınmakta veya uyduruk gerekçelerle tutuklanmaktadır."

"İktidar somut adım atmalı"

Nilay Kuş, iktidarın Kürt sorununun kalıcı barış, hak eşitliği ve demokratik çözümü noktasında somut adım atmadığını belirtti:

"Saray rejimi, ABD başta olmak üzere batılı emperyalistlerin yedeğinde işbirlikçi politikalar izlerken diğer yandan tekelci sermayenin azılı temsilcisi olarak, ülkenin tüm yeraltı ve yerüstü ulusal değer ve kaynaklarının yerli-yabancı tekellere peşkeş çekildiği dizginsiz bir talan ve yağma düzenini sürdürüyor. Halk iradesini hiçe sayan kayyum siyaseti ısrarla devam ettiriliyor. Saray iktidarı ve cumhur ittifakı devlet aygıtını kullanarak siyasal baskıyı görülmemiş şekilde artırıp tüm muhalefeti dağıtmaya; işçilerin, gençlerin, kadınların, üretici köylünün, kır ve kent yoksullarının giderek artan ve yaygınlaşan mücadelesini baskı ve şiddetle yıldırmaya çalışıyor."

'Birleşik mücadele' çağrısı

Nilay Kuş, son olarak şu çağrıyı yaptı:

"Siyasi parti ve örgütler olarak; tüm emekçi halkımızı ve ekmek, barış, adalet, özgürlük diyen tüm ilerici güçleri, gittikçe gericileşen ve faşist bir rejim inşa etmek isteyen tek adam yönetimine karşı bağımsız, demokratik ve laik bir ülkeyi kurmak için örgütlenmeye, birleşik ve kararlı bir mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Bu kapsamda DEM Parti, EHP, EMEP, SMF, TİP ve TÖP olarak 25 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Esenyurt Cumhuriyet Meydanında 'Ekmek, Barış, Adalet ve Özgürlük İçin Birlikte Mücadeleye' başlığı ile bir halk buluşması gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Tüm kamuoyunu, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini gerçekleştireceğimiz bu halk buluşmasına katılmaya, saray rejimine karşı mücadeleyi birlikte yükseltmeye davet ediyoruz."

(AB)

