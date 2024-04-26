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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 16:27
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İstanbul Finans Merkezi önünde eylem yapan işçilere polis müdahalesi

Merkez Bankası şantiyesinde çalışan işçilerin yanı sıra DİSK/Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş yöneticileri darp edilerek gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Finans Merkezi önünde eylem yapan işçilere polis müdahalesi

DİSK'e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) ve İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), Merkez Bankası şantiyesinde çalışan üyelerinin alacakları ve dün (25 Nisan) yaşanan polis müdahalesini protesto etmek için bugün tekrar İstanbul Finans Merkezi önündeydi.

Limak'tan alacağını isteyen işçi ve iki sendika yöneticisine polis müdahalesi
Limak'tan alacağını isteyen işçi ve iki sendika yöneticisine polis müdahalesi
25 Nisan 2024

DİSK/Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş’in basın açıklaması yapmasını engelleyen polis, sendika yöneticileri ve işçileri darp ederek gözaltına aldı.

Sendikaların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, “Asla vazgeçmeyeceğiz! İstanbul Finans Merkezi, Merkez Bankası şantiyesinde üyemizin haklarını gasp etmeye çalışan Emlak Konut ve Limak Holding için yapacağımız basın açıklamasına başlamadan polis saldırısı ile sendika yöneticilerimiz ve üyelerimiz işkenceyle gözaltına alındı” denildi.

bianet'e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz. Daha önce haklarımızı aldık. Yine alacağız” dedi.

Öte yandan gözaltına alınanların, şirketten alacaklarını talep eden DİSK/Dev Yapı-İş üyesi Emrah İraz, DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, Genel Mali Sekreteri Osman Üney, İnşaat-İş Genel Sekreteri Yunus Özgür ve eyleme destek vermeye gelen işçiler olduğu öğrenildi.

(VC)

DİSK/Dev Yapı-İş İnşaat-İş istanbul finans merkezi merkez bankası şantiyesi inşaat işçileri
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