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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2025 10:09
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2025 10:11
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İstanbul Film Station başvuruları devam ediyor

Sinemacıları bir araya getiren İstanbul Film Station, 24-27 Nisan 2025 tarihlerinde Beyoğlu Hope Alkazar’da düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Film Station başvuruları devam ediyor

Hazırlık aşamasındaki filmleri ve proje sahiplerini, yapımcı, yapım şirketi ve destekçi kurumlarla buluşturmayı amaçlayan yeni nesil bir film proje merkezi olan İstanbul Film Station, bu yıl ikinci kez sinemacıları bir araya getiriyor.

Etkinliğin mentorları arasında Stockholm Film Okulu Direktörü Anders Rune, Square Eyes'dan dağıtımcı Sofia Tocar ve Torino Film Lab’dan pitching koçu Edoardo Fracchia yer alırken, kısa film jüri üyeleri Kerem Kurdoğlu, Aycan Aluçlu, Derya Durmaz; belgesel jüri üyeleri ise Emir Melek ve Evrim İnci olacak.

Kısa film projelerinin yeni durağı: İstanbul Film Station
Kısa film projelerinin yeni durağı: İstanbul Film Station
28 Şubat 2024

28 Şubat son

Etkinlik bu yıl, Avrupa-Türkiye ortak yapım fırsatlarına da odaklanıyor. Final sunumlarında proje sahipleri, sektör profesyonellerinden geri bildirim alarak işbirliği fırsatları yakalayacak. Ayrıca ortak yapım desteğinden post prodüksiyon desteğine kadar finalist projeler pek çok destekçi kurumla buluşacak. Fil’m Hafızası medya desteği sayesinde ise seçilen projelerin görünürlüğü artırılacak ve sinema sektöründe daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanacak.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle gerçekleşecek olan İstanbul Film Station’a başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için İstanbul Film Station web sitesini ziyaret edebilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Film Station sinema
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