İstanbul Erkek Lisesi’nde darp iddiaları: 3 öğrenci savcılığa başvurdu

İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenciler arasında yaşandığı iddia edilen taciz, tehdit ve darp olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Erkek pansiyonunda meydana geldiği belirtilen olaylar kapsamında, darp edildiklerini öne süren 3 öğrenci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı.

BirGün’ün haberine göre, iddialara göre, 25 Kasım’da okulun oğlanlar pansiyonunda 9. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri arasında yaşanan gerilim kavgaya dönüştü. Bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı yönündeki şikâyetler üzerine İstanbul Valiliği’nin görevlendirdiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma süreci daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerine devredildi. Devam eden inceleme kapsamında okul müdürü ve müdür başyardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Müfettişlerin hazırlayacağı raporun soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

Ayrıca BirGün’ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmada, “darp” iddiasıyla 3 öğrencinin resmi olarak şikâyetçi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, başka şikâyetlerin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlara yazı gönderdi.

Olaylara karıştığı öne sürülen bazı öğrencilerin farklı illerde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, ilgili başsavcılıklara da şikâyet başvurusu yapılıp yapılmadığının araştırıldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, İstanbul Erkek Lisesi’nde bir grup 9. sınıf oğlanın öğrencinin kızlar hakkında cinsel içerikli ifadeler ve taciz tehdidi içeren bir liste hazırladığı öne sürüldü. Bu durumun ardından, 11. sınıf öğrencilerinin söz konusu öğrencilere yönelik darp eyleminde bulunduğu iddia edildi.

Kızlar, yaptıkları açıklamalarda, erkek öğrenciler tarafından “ölüm tehdidi, taciz ve tecavüzü normalleştiren ifadeler”e maruz kaldıklarını ifade etmişti. Taciz listesi hazırladığı öne sürülen bazı öğrencilerin ise velileri tarafından okuldan alındığı bildirilmişti.

