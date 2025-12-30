İstanbul Erkek Lisesi’nde 20 öğrenciye disiplin cezası

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavga iddiaları üzerine okul yönetiminin başlattığı idari soruşturma sonucunda 20 öğrenciye disiplin cezası verildi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi: ”Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uyguladığı öne sürülen 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.”

Veliler: Adil davranın

20 öğrencinin disiplin cezasına çarptırılması, velilerin tepkisine neden oldu. Öğrencilerin aileleri yaptıkları açıklamada, MEB'in konu çocuklar olduğunda daha hassas, adil ve tarafsız davranması gerektiğini vurguladı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"MEB'in kararı özellikle konu çocuklar olunca hassas, adil ve tarafsız olmak durumundadır. Çünkü okul özelinde kazanılmış hakların telafisi olmayacaktır. Okulun saygın ve şampiyonların yarıştığı bir okul olmasından dolayı birçok unsurlar ve medya disiplin sürecinde

Konuya müdahil olmuş, konunun esas muhatapları hem öğrencilerin hem de okulun itibarları sarılmasın diye farklı yollara girmeden gayet nizamı yollarla(dilekçe ve maillerle) sizlere seslerini duyurmaya çalışmışlardır.

Malesef ki böyle bir ortamda çocuklar beklemedikleri cezalarla karşı karşıya kalmışlardır. Oysa bu çocuklar yetiştikleri toplumsal değerler bakımından kız kardeşlerine sahip çıkma güdüsüyle doğru bildiklerini yapmak istemişlerdir.

Biz velilerin, eğitmenlerin, öğretmenlerin, yöneticilerin payını ayırmadan verilen her ceza bu çocuklara fazladır. Bu nedenle verilen bu cezalar bizleri oldukça rahatsız etmiştir. İnanın yaz aylarında göğ ekinlerin yandığı gibi hissediyoruz bu olayı.

Söz konusu meseleler tüm unsurlarıyla ele alınıp aileler ve öğrencilerle gözlerinin içine bakarak görüşülmeli, yeterli zaman içinde tüm hususlar somut delil ve bilgilerle ortaya çıkarılmalı, tüm velilerin içine sinecek bir karar ortaya konulmalıdır.

Bakın nice suçlara, cinayetlere karışmış, eğitilmesi neredeyse imkansız, suçları kesinleşmiş hükümlülere şans verildi, serbest bırakıldılar.

Tüm iddialar, çocuk olamaları hasebiyle bu tahliyelerin altında kalır. Anne babaları tarafından bin bir umutla okuluna pırıl pırıl teslim edilmiş bu çocukları cani yerine koymayalım, bu göğ ekinleri yakmayalım.

Gecenin bir vakti sokağa göndermek(sözkonusu hükümlüler bile bu saatte bırakılmamışlardır) de biz büyüklerin hatası olarak kalsın. Lütfen bu karar tekrar gözden geçirilsin, tüm öğrencileri kazanak bir çözüm süreci işletilsin..."

İstanbul Erkek Lisesi’nde darp iddiaları: 3 öğrenci savcılığa başvurdu

İstanbul Erkek Lisesi mezunu kadınlardan "taciz" tepkisi: Yalnız değilsiniz

(EMK)