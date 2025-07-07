İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaz atamaları: 48 erkek, 1 kadın

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan 2025 yılı yaz dönemi atamalarını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların valilik makamının onayı ile yapıldığı, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ile 11 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiği aktarıldı.

⇒ Atamalarda yalnızca bir kadın yer alırken, 48 görevli erkeklerden oluştu.

Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ile Gökhan Bambal'ın İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandığı kaydedilen açıklamada, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Umut Karaöz, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Taşçı, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turgut Coşkun, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turan Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Milletsever, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Çağlayan Kurt, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Osman Tınmazol, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Halis Erdoğan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Parasız, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü Salih Köse, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin, Deniz Liman Şube Müdürü ile Turizm Şube Müdürü (vekaleten) Adnan Ayhan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Alper Erdem, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü ile Belge Yönetimi Şube Müdürü (vekaleten) Mesut Döner, İnşaat Emlak Şube Müdürü Fatih Çetin, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Yusuf Erkan, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü İlyas Kayış, İstihbarat Şube Müdürü Halil Çetinkaya, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Orhan Şen, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü (vekaleten), Interpol-Europol Şube Müdürü (vekaleten) Esma Yavaşca, Tanık Koruma Şube Müdürü Abidin Danış ve Trafik Denetleme Şube Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü (vekaleten) Tunay Başarık'ın olduğu ifade edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na Yunus Gezer, Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Koray Han Yavuz, Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na Adnan Aslan, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na Emrah Ata, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekilliği'ne Alpaslan Ödevli ile Kürşat Mesut Özmen, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı'na Ahmet İzgi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı'na Can Coşkun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekilliği'ne Erhan Akkuzulu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı'na Ali Tokul, Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekilliği'ne Mehmet Çağrı Karaahmetoğlu'nun atandığı açıklamada kaydedildi.

"Şiddeti ödüllendiren görevlendirmeleri kabul etmiyoruz"

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, görevlendirmelerden sonra yaptığı açıklamada Hanifi Zengin'in "ödüllendirildiğini" söyleyerek İstanbul Valiliği’ni atamayı geri almaya çağırdı:



"Hakkında defalarca kötü muamele ve işkence iddiaları dile getirilen, kamuoyuna yansıyan görüntülerde göstericilere yönelik fiziksel ve sözel şiddet uyguladığı açıkça görülen, memur sıfatıyla bağdaşmayan saldırgan tutumları ile tanınan, Cumartesi Annelerinin 957. hafta eyleminde katılımcılara şiddet uygulayan bir kişinin bu göreve getirilmesi bizler açısından kabul edilemezdir. İstanbul Valiliği’nin bu görevlendirmesi, temel hak ve özgürlüklere yönelik pervasız tutumları cesaretlendiren, kamu görevlileri eliyle gerçekleşen şiddeti ödüllendiren bir nitelik taşımaktadır.

"Oysa ki memurların görev esnasındaki tutum ve davranışları, kamu hizmetinin ciddiyeti ve insan haklarına saygı ilkesiyle uyumlu olmak zorunda olup buna aykırı davranışlar içinde olanların ödüllendirilmesi değil yaptırımla karşılaşması gerekmektedir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; işkence ve kötü muamele mutlak olarak yasaktır. Devlet, yalnızca işkenceyi önleme yükümlülüğü altında değil; aynı zamanda her türlü işkence ve kötü muamele iddiasını etkili biçimde soruşturma ve sorumlular hakkında yaptırım uygulama yükümlülüğü altındadır. Sıkça işkence ve kötü muamele iddiaları ile gündeme gelen bir kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yardımcısı olarak görevlendirilmesi açık bir şekilde anılan yükümlülüklerin ihlalidir. İnsan Hakları Derneği olarak, İstanbul Valiliği’ni bu atamayı derhal geri almaya; insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilir bir idari yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz." (TY)