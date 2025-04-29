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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 22:04
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 22:12
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İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri '1 Mayıs' gözaltılarını protesto etti

Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan kitle, "1 Mayıs mücadelesi gözaltılarla engellenmek isteniyor ama başaramayacaksınız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri '1 Mayıs' gözaltılarını protesto etti
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri, Kadıköy Süreyya Operası önünde ‘1 Mayıs’ gözaltılarını protesto etti.

İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için çağrı yapan 108 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bugün (29 Nisan) yapılan ev baskınlarında 92 kişi gözaltına alındı.

“1 Mayıs baskı ve gözaltılarla engellenemez! Yaşasın devrimci dayanışma” yazılı pankart arkasında toplanan kitle, sık sık “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

"Kimse 1 Mayıs'ı kriminalize edemez"

Eylemde konuşma yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “Kimse 1 Mayıs'ı kriminalize edemez. 81ilde nasıl ki bütün meydanlar 1 Mayıs alanıysa Taksim'de bir Mayıs alanıdır” dedi.

Koçak’ın konuşmasının ardından İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması okundu.

"Tarihin karanlık sayfalarına kalacaksınız"

1 Mayıs yaklaşırken iktidarın emek mücadelesini engellemek için her yola başvurduğunun belirtildiği açıklamada, “1 Mayıs işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki bir kavga günüdür. Ve görülüyor ki sermaye devleti 1 Mayıs’a doğru sınıf kiniyle yaklaşıyor. Mücadele eden ilericileri, devrimcileri 1 Mayıs’ı provoke etmekle yaftalıyor” ifadelerine yer verildi.

“Haksızlıklara, sömürüye, eşitsizliğe karşı ses çıkarmak, mücadele etmek suç değildir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emeğin, doğanın, toprağın, hayvanın, kadının, çocuğun sömürüldüğü bir coğrafyada zorbalığa karşı sessiz kalmamızı, itaat etmemizi isteyenlerin bilsin ki, tarihten günümüze susmadık ve susmayacağız.

"Şimdi 1 Mayıs mücadelesi gözaltılarla engellenmek isteniyor ama başaramayacaksınız. Sizler tarihin karanlık sayfalarına kalacaksınız, bizler ise doğaya, hayvana, insana değer verilen eşit ve özgür bir toplumu kurma mücadelesinin haklı onurunu taşıyacağız.”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2025 1 mayıs gözaltıları
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