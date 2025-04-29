İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri '1 Mayıs' gözaltılarını protesto etti

İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri, Kadıköy Süreyya Operası önünde ‘1 Mayıs’ gözaltılarını protesto etti.

İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için çağrı yapan 108 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bugün (29 Nisan) yapılan ev baskınlarında 92 kişi gözaltına alındı.

“1 Mayıs baskı ve gözaltılarla engellenemez! Yaşasın devrimci dayanışma” yazılı pankart arkasında toplanan kitle, sık sık “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

🔴 İstanbul Emek Barış Demeokrasi Güçleri, “1 Mayıs” gözaltılarını protesto etmek için Süreyya Operası önünde toplandı.



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/Lieww4MBHF — bianet (@bianet_org) April 29, 2025

"Kimse 1 Mayıs'ı kriminalize edemez"

Eylemde konuşma yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “Kimse 1 Mayıs'ı kriminalize edemez. 81ilde nasıl ki bütün meydanlar 1 Mayıs alanıysa Taksim'de bir Mayıs alanıdır” dedi.

Koçak’ın konuşmasının ardından İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması okundu.

"Tarihin karanlık sayfalarına kalacaksınız"

1 Mayıs yaklaşırken iktidarın emek mücadelesini engellemek için her yola başvurduğunun belirtildiği açıklamada, “1 Mayıs işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki bir kavga günüdür. Ve görülüyor ki sermaye devleti 1 Mayıs’a doğru sınıf kiniyle yaklaşıyor. Mücadele eden ilericileri, devrimcileri 1 Mayıs’ı provoke etmekle yaftalıyor” ifadelerine yer verildi.

“Haksızlıklara, sömürüye, eşitsizliğe karşı ses çıkarmak, mücadele etmek suç değildir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emeğin, doğanın, toprağın, hayvanın, kadının, çocuğun sömürüldüğü bir coğrafyada zorbalığa karşı sessiz kalmamızı, itaat etmemizi isteyenlerin bilsin ki, tarihten günümüze susmadık ve susmayacağız.

"Şimdi 1 Mayıs mücadelesi gözaltılarla engellenmek isteniyor ama başaramayacaksınız. Sizler tarihin karanlık sayfalarına kalacaksınız, bizler ise doğaya, hayvana, insana değer verilen eşit ve özgür bir toplumu kurma mücadelesinin haklı onurunu taşıyacağız.”

(AD)