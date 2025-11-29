İstanbul "ekmek ve barış" mitingine hazırlanıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Devrimci Parti ve Yeşil Sol Parti 30 Kasım'da İstanbul'da miting düzenleyecek.

Miting, "Ekmeğimiz için buluşuyoruz" sloganıyla Pazar günü saat 16.00'da Sancaktepe'de gerçekleşecek. Mitingin gündeminde asgari ücret, bütçe, Barış ve Demokratik Toplum Süreci yer olacak.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan DEM Parti, TÖP ve EHP il yöneticileri mitinge katılım çağrısı yaptı.

DEM Parti milletvekillerinden Dışişleri Bakanlığı bütçesi eleştirisi

"Çatışmasızlık iddiası bütçede somutlaşmalı"

Ekmek ve barış mücadelesinin birbirinden ayrılamadan ele alınması gerektiğini belirten DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Çınar Altan şunları söyledi:

“Savaşın, çatışmanın olmadığı ve olmayacağı bir durumda, savaşa, savunma sanayine ve buna yönelik yatırımlara ayrılan bütçenin ne kadar devasa boyutlara katlandığını görüyoruz. Gerçekten milyonlarca emekçinin cebinden alınanlar hâlâ savaş siyasetine gidiyor. Eğer gerçekten de bir çatışmasızlık, bir barış iddiası varsa, bu iddianın en çok somutlaştığı yer ona ayrılan bütçelerin aynı zamanda oradan alınıp kamuya, emekçilere, yaşamları için harcanmasıdır. Savaş ve ‘güvenlik politikaları’ adı altında sermayeyi de yeniden yapılandıran tüm harcamalara son verilmesini istiyoruz”

DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Çınar Altan

“Yoksulun kemer sıkmadığı, hak temelli bir kamu bütçesi mümkün"

"Asgari ücret bu yıl en az 65 bin lira olmalı"

EHP İstanbul İl Örgütü üyesi Ferhan Yılmaz da mitingde işçi ve emekçinin boğuştuğu ekonomik sorunlara karşı çözüm önerilerini dile getireceklerini belirterek, bir yanda asgari ücret süreci başladığını, diğer yanda bütçe görüşmeleri sürdüğünü hatırlattı. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Asgari ücretliler artık karın tokluğuna bile çalışmış sayılamıyor. Siyasi iktidarın açlık sınırının altında ücretlerle sonuçlanan politikalarına karşı; asgari ücretin milli gelire dayanan ve enflasyona göre güncellenen şekilde düzenlenmesini savunuyoruz. Enflasyonun etkisi de hesaplandığında asgari ücretin bu yıl en az 65 bin lira olması, yıl boyunca da güncellenmesi gerekiyor. Bunun yanında elbette emekli aylıkları da en az asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücret sadece asgari ücretlileri değil diğer ücretleri de belirleyen bir konumda. Bu nedenle bu hedefi çok önemsiyoruz."

EHP İstanbul İl Örgütü üyesi Ferhan Yılmaz

