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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 15:56
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 15:56
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İstanbul Edebiyat Evi’nden 'Türkiye Akademisi ve Kürdoloji' etkinliği

Kürt Tarihi Dergisi editörü Mesut Yeğen’in konuşmacı olduğu etkinliğin moderatörü Toplum ve Kuram Dergisi ile Zan Vakfı kurucularından Namık Kemal Dinç.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Edebiyat Evi’nden 'Türkiye Akademisi ve Kürdoloji' etkinliği
Görsel: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde, 2024 Kış Sezonu programı kapsamında 28 Mart Perşembe günü “Türkiye Akademisi ve Kürdoloji” etkinliği düzenleniyor.

Kürt Tarihi Dergisi editörü Mesut Yeğen’in konuşmacı olduğu etkinliği, Toplum ve Kuram Dergisi ile Zan Vakfı kurucularından Namık Kemal Dinç modere edecek.

Söyleşide Kürdoloji’nin entelektüel, araçsal ve polisiye vaka boyutları, dönemler itibarıyla ele alınacak ve Kürt çalışmalarının Türkiye’de sosyal bilimler içindeki muhtemel akıbeti tartışılacak.

Kıraathane’nin kış sezonu programında “Oto-sansür, Italo Calvino, Direniş ve Kadınlar” var
Kıraathane’nin kış sezonu programında “Oto-sansür, Italo Calvino, Direniş ve Kadınlar” var
15 Ocak 2024

“Türkiye Akademisi ve Kürdoloji”

28 Mart Perşembe, 19.00
Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi
Adres: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Caddesi, Yemenici Abdüllatif Sk. No:1, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayın. (TY)

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi kürdoloji Mesut Yeğen akademi
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