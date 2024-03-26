İstanbul Edebiyat Evi’nden 'Türkiye Akademisi ve Kürdoloji' etkinliği

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde, 2024 Kış Sezonu programı kapsamında 28 Mart Perşembe günü “Türkiye Akademisi ve Kürdoloji” etkinliği düzenleniyor.

Kürt Tarihi Dergisi editörü Mesut Yeğen’in konuşmacı olduğu etkinliği, Toplum ve Kuram Dergisi ile Zan Vakfı kurucularından Namık Kemal Dinç modere edecek.

Söyleşide Kürdoloji’nin entelektüel, araçsal ve polisiye vaka boyutları, dönemler itibarıyla ele alınacak ve Kürt çalışmalarının Türkiye’de sosyal bilimler içindeki muhtemel akıbeti tartışılacak.

Kıraathane’nin kış sezonu programında “Oto-sansür, Italo Calvino, Direniş ve Kadınlar” var

“Türkiye Akademisi ve Kürdoloji”

28 Mart Perşembe, 19.00

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi

Adres: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Caddesi, Yemenici Abdüllatif Sk. No:1, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayın. (TY)