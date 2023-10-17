İstanbul Edebiyat Evi’nde “Türkiye’nin Eğitim sistemi” tartışılacak

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Türkiye’deki eğitim sistemi ve kız okulları tartışmaları ile ilgili bir panel düzenleyecek.

Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arik’ın konuşmacı olduğu etkinlikte, Türkiye’de eğitimin sorunları tartışılacak. Ayrıca kız okulları ile ilgili dile getirilen düşüncelerin neden ve sonuçlar ele alınacak.

Program, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 19.00’da Beyoğlu’ndaki Kıraathane Edebiyat Evi’nde gerçekleceş.

Etkinlikte yazar Aslı Tohumcu kolaylaştırıcılık yapacak. (FD)