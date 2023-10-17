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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 17:01
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 17:28
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İstanbul Edebiyat Evi’nde “Türkiye’nin Eğitim sistemi” tartışılacak

Eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve sorunların yanı sıra, kız okullarının açılmasına yönelik tartışmalar da programda ele alınacak konular arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/istanbul-edebiyat-evinde-turkiyenin-egitim-sistemi-tartisilacak.jpg

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Türkiye’deki eğitim sistemi ve kız okulları tartışmaları ile ilgili bir panel düzenleyecek. 

Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arik’ın konuşmacı olduğu etkinlikte, Türkiye’de eğitimin sorunları tartışılacak. Ayrıca kız okulları ile ilgili dile getirilen düşüncelerin neden ve sonuçlar ele alınacak. 

Program, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 19.00’da Beyoğlu’ndaki Kıraathane Edebiyat Evi’nde gerçekleceş. 

Etkinlikte yazar Aslı Tohumcu kolaylaştırıcılık yapacak. (FD)

Kıraathane Edebiyat Evi eğitimde cinsiyet eşitliği
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