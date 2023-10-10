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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 14:54
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2023 15:05
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İstanbul Edebiyat Evi’nde Kurmancî'den sonra Zazakî kurs başlıyor

İstanbul Edebiyat Evi tarafından açılan Kurmancî ve Zazakî kursları için başvurular başladı. İSMEK tarafından açılan Zazakî kurs için başvurular devam ediyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/mala-wejeye-ya-stenbole-pisti-kurmanci-we-kursa-zazaki-veke.jpg

İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane, yeni dönem programına Kürtçe’nin Kurmancî lehçesinin yanı sıra, Zazakî lehçesinden de kurs ekledi.  

İstanbul Edebiyat Evi, bir süredir A1.1 ve A1.2 düzeylerinde Kurmancî kurslar düzenliyordu. Dersleri Sipan Haco veriyordu.

“Diyarın Dilleri” programı kapsamında düzenlenecek olan kurslar, Kurmancî’de yine A1.1 ve A1.2 düzeylerinde, Zazakî de ise A1.1 düzeyinde olacak.   

Sipan Haco tarafından verilen dersler için kayıt süreci devam ediyor. 

İSMEK’te Zazakî kurs kayıtları devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSMEK – Enstitü İstanbul kapsamında verilen Zazakî kursları için de kayıt süreci devam ediyor. 

İstanbul’un Ataşehir ve Sarıgazi ilçelerinde açılacak kurslar için 20’şer kişi, Şişli ilçesindeki kurs için ise 25 kişi alınacak. (FD)

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi Kürtçe Kursu ismek zazakî Kurmancî
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