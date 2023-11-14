İstanbul Edebiyat Evi’nde “Anti-Kürdolojinin İbret Verici Serencamı” konuşulacak

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde “Bir Sahtekarlık Hikayesinden, Akademiye: Anti-Kürdolojinin İbret Verici Serencamı” etkinliği düzenlenecek.

Akademisyen Alişan Akpınar’ın konuşmacı olduğu etkinlikte, Kürt ve Kürdistan kavramlarının tarihine bakılacak, Kürt meselesinin bugün yaşadığımız boyutları anlatılacak.

Araştırmacı yazar Namık Kemal Dinç’in kolaylaştırıcı olduğu program, 16 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek.

Tanıtım metninden;

“20. yüzyılın başlarında İstanbul’da yaşayan bir okur yazar olsaydınız, Kürt ve Kürdistan kavramları gündelik hayatınızın sıradan bir parçası olurdu. Örneğin liseden mezun olmuşsanız, coğrafya derslerinde “Kürdistan Coğrafyası” başlığında bir konu işlemiş olurdunuz. Cağaloğlu’ndan Çemberlitaş’a doğru yürürken “Kürt Meşrutiyet Mektebi” tabelasının önünden geçebilir, Kürt aydınlarının çıkardıkları, “Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi”, “Rojî Kurd” ve “Hetawî Kurd” isimli gazete ve dergileri alıp okuyabilirdiniz. “Türk Ocakları” tarafından düzenlenen bir toplantının, “Kürt Talebe Hêvî Cemiyeti”nin toplantı salonunda yapılmasını yadırgamak aklınızın ucundan bile geçmezdi. Kürtleri Osmanlı toplumunun, Kürdistanı da Osmanlı coğrafyasının önemli bir parçası olarak görürdünüz.

Peki ne oldu da sadece 15- 20 yıl sonra bu iki kavram lanetlendi ve dile getireni yok etti? Nasıl oldu da Kürtlerin aslında Türk oldukları keşfedildi? Daha önemlisi nasıl oldu da Kürt diye bir milletin, Kürtçe diye bir dilin ve Kürdistan diye bir coğrafyanın olmadığını ispatlamayı amaçlayan akademik bir çalışma alanı oluştu? Malmîsanij’in anti-Kürdoloji olarak adlandırdığı bu akademik alan nasıl inşa edildi?”

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(FD)