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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 14:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 16:14
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İstanbul, Diyarbakır ve Dersim’de ev baskınları

Ev baskınları sonucunda en az 16 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul, Diyarbakır ve Dersim’de ev baskınları
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul, Diyarbakır ve Dersim’de bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında, aralarında Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu (DGD) Başkanı Abdülhakim Daş ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis üyesi Eşref Yaşar'ın da olduğu en az 16 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul ve Diyarbakır’da gözaltına alınanlar, kentlerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine götürülürken, gözaltı gerekçelerine dair avukatlarına henüz bilgi verilmedi.

Dersim’de gözaltına alınan iki kişiden birinin ise Manisa’da hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. (TY)

ev baskınları Gözaltı Dersim Diyarbakır dbp Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
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