İstanbul, Diyarbakır ve Dersim’de ev baskınları

İstanbul, Diyarbakır ve Dersim’de bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında, aralarında Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu (DGD) Başkanı Abdülhakim Daş ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis üyesi Eşref Yaşar'ın da olduğu en az 16 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul ve Diyarbakır’da gözaltına alınanlar, kentlerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine götürülürken, gözaltı gerekçelerine dair avukatlarına henüz bilgi verilmedi.

Dersim’de gözaltına alınan iki kişiden birinin ise Manisa’da hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. (TY)