İstanbul Depremi hakkında bilinenler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.13’te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki üç saatlik süreçte 51 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul’un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 12.49’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin 13 saniye sürdüğünü açıkladı.

Saat 12.19’daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49’da 6,2, saat 12.51’de 5,9 ile 4,4, saat 13.01’de 4,8, 13.02’de ise 4,5 ile 4,9, 13.07’de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Saat 15.12’de ise merkez üssü Marmara Denizi İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin yaptığı açıklamada , “Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak,” dedi.

Can kaybı ve yıkım ihbarı olmadığını belirten AFAD, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir’de yoğun şekilde hissedildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, “⁠Panik sebebiyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır,” açıklamasını yaptı.

İstanbul genelinde tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(VC)