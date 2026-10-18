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YT: Yayın Tarihi: 18.10.2026 14:00 18 Ekim 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.10.2026 14:08 18 Ekim 2026 14:08
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul'daki selde can kaybı beşe yükseldi

Polis ekipleri, 14 Ekim'deki sağanakta kaybolan bir kişinin bedenine Haliç'te ulaştı. Ayazağa'da iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'daki selde can kaybı beşe yükseldi
*Ekipler, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor. (Fotoğraf: AA)
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın yol açtığı sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, deniz polisi ve polis helikopterinin yürüttüğü arama çalışmaları sırasında ekipler Haliç'te bir kişinin cansız bedenini buldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan vatandaşı 30 yaşındaki Murat Babajanov olduğunu belirledi.

AA, bölgede kayıp iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Ayazağa'da yıkım ve dere ıslahı çalışmaları

İstanbul Valisi Davut Gül, günün erken saatlerinde Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım çalışmalarını inceledi.

Gül, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) dere ıslah projesinin önündeki yapıların yıkımını tamamlayacaklarını açıkladı.

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Vali Gül'ün verdiği bilgiye göre, bölgede toplam 19 dükkân, iki konut, bir Kur'an kursu ile Ayazağa Atatürk Stadı ve tribünleri yıkım kapsamında yer alıyor.

Gül, yapıların dere yatağında bulunması, depreme dayanıksız olmaları ve tapu ile ruhsatlarının bulunmaması gerekçeleriyle yıkıma karar verdiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın bölgede bilgilendirme ofisi açtığını da belirtti.

Gebze-Pendik hattında da aramalar sürüyor

Gül, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ve Göçbeyli mahalleleri arasında sel sularına kapılan iki kişiyi arama çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Olayın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldiğini belirten Gül, ekiplerin İstanbul sınırında da arama yaptığını söyledi:

Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz.

Gül, Sahil Güvenlik ve su altı arama ekiplerinin dere hattı boyunca ve denizde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Şile'de dereler taştı

Şile'de de sağanak nedeniyle derelerin taştığını ve su baskınları yaşandığını belirten Gül, bölgeye ek ekipler yönlendirdiklerini söyledi.

Gül, ilçede can kaybı veya mahsur kalma vakası bulunmadığını açıkladı. Taşkınların ardından hasar tespiti yapacaklarını ve benzer su baskınlarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul sağanak yağış arama-kurtarma çalışmaları Davut Gül
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