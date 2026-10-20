İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul Valiliği, Haliç açıklarında bulunan cansız bedenin sel felaketinin ardından kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesindeki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edildi.

Açıklamada, İstanbul’daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi. Başka kayıp bulunmaması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

İstanbul'da sel felaketi henüz geride kalmadı: AKOM'dan turuncu alarm

İstanbul: Selde can kaybı 4'e yükseldi, 5 kişi de kayıp

(EMK)