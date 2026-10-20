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YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 12:26 20 Ekim 2026 12:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.10.2026 13:00 20 Ekim 2026 13:00
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İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi

Başka kayıp bulunmaması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi
Sarıyer, Ayazağa'da sele kapılarak sürüklenen araçlar/Fotoğraf: AA
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İstanbul Valiliği, Haliç açıklarında bulunan cansız bedenin sel felaketinin ardından kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesindeki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edildi.

Açıklamada, İstanbul’daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi. Başka kayıp bulunmaması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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