İstanbul'daki operasyonlarda 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un altı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-6 Mayıs arasında Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerindeki 9 adres ve 7 araca yönelik operasyonlarda 20 şüpheli de yakalandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyetin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Europol raporu

Öte yandan, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, Avrupa’daki uyuşturucu, özellikle eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti sürüyor.

Afganistan kaynaklı eroin, giderek artan biçimde deniz yolu taşımacılığıyla Avrupa’ya ulaştırılıyor. Özellikle Türkiye çıkışlı konteyner gemileri ve feribotlar, bu sevkiyatlarda kritik bir rol oynuyor. Bu yöntem, şüpheli gönderilerin menşeini ve içeriğini gizlemeye olanak tanıyarak, büyük miktarlarda eroinin tek seferde taşınmasını mümkün kılıyor.

Öte yandan, eroin üretiminde kullanılan temel kimyasal maddelerden biri olan asetik anhidritin Avrupa Birliği’nden (AB) Afganistan’a kaçak taşınmasında da Türkiye yine transit ülke konumunda. “Ters Balkan Rotası” olarak adlandırılan bu güzergâh üzerinden kimyasal maddenin kaçakçılığı sürüyor.

AB uyuşturucu pazarının perakende değerinin en az 31 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Europol, uyuşturucu pazarının yolsuzluk ve şiddeti besleyerek toplumsal dokuyu giderek daha fazla tahrip ettiğini belirtiyor. (TY)