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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 11:18
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 12:32
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İstanbul'daki 26 belediye başkanından bildiri: Halkın iradesine sahip çıkacağız

İstanbul'daki CHP'li belediyeler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasına karşı ortak bildiri yayımladı: "Esenyurt'ta yaşanan bu hukuk dışı uygulamaların karşısında dimdik durmaya, halkın iradesini savunmaya kararlıyız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'daki 26 belediye başkanından bildiri: Halkın iradesine sahip çıkacağız

İstanbul’da CHP’li 26 belediye başkanı Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in  tutuklanarak yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Ortak bildiri yayımlayan belediye başkanları, “Esenyurt'ta yaşanan bu hukuk dışı uygulamaların karşısında dimdik durmaya, halkın iradesini savunmaya kararlıyız” dediler.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Halkın iradesine müdahale edildi"

"Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta yaşanan haksızlık ve hukuksuzluk karşısında halkın iradesine sahip çıkmaya kararlıyız. Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş, temiz sicili ve liyakatiyle göreve layık görülmüş bir bilim insanıdır. Ancak, uydurma gerekçelerle yapılan bir 'şafak operasyonuyla' gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Halkın iradesine müdahale edilmiştir ve demokrasimiz derin bir yara almıştır. Yerel yönetimlerin bağımsızlığı ve demokratik işleyişi, demokrasimizin temel değerlerinden biridir.

Anayasamızda da yer aldığı üzere, görevleriyle ilgili suç isnadı bulunan yerel yöneticiler hakkında adil ve şeffaf bir yargılama süreci işletilmeli, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan görevlerinden alınmamalıdır. Ancak Esenyurt'ta, hiçbir kesin karar olmadan, demokratik meşruiyetin yerini kayyum ataması almıştır. Bu, yalnızca başkanımıza değil, tüm Esenyurt halkının iradesine karşı yapılmış bir saygısızlıktır.

"Komisyonların yetkileri atanmışlara devredildi"

Esenyurt Belediyesinde son 11 gündür yaşananlar, hukukun üstünlüğünün nasıl hiçe sayıldığını bizlere göstermektedir. Belediye meclisimiz toplantıya dahi çağrılmadan, atanmış memurlarla yönetilmeye başlanmış, meclisin, encümenin ve komisyonların yetkileri atanmış kişilere devredilmiştir. Bu, sadece belediye başkanına değil, seçilmiş meclis üyelerinin tamamına ve dolayısıyla halkın iradesine karşı açık bir vesayet uygulamasıdır.

İktidarın, kendi halkının iradesini yok sayan, halkıyla kavga eden bir zihniyetle hareket etmesi, demokrasimizin adına büyük bir tehdittir. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir! Siyasi amaçların hukukun araçsallaştırılmasına ve bu ilkenin ihlaline izin veremeyiz. Esenyurt'ta yaşanan bu hukuk dışı uygulamaların karşısında dimdik durmaya, halkın iradesini savunmaya kararlıyız."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Prof. Dr. Ahmet Özer CHP
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