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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 11:50
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 11:51
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İstanbul'da yüksek sesle müzik dinleyenlere para cezası

İstanbul Valiliği, toplu taşıma araçları, duraklar, sahiller ve plajlar gibi kamusal alanlarda kişisel müzik cihazlarıyla “çevreyi rahatsız edenlere” karşı denetimlerin artırılacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İstanbul'da yüksek sesle müzik dinleyenlere para cezası
Fotoğraf: Korcan Uğur / bianet

İstanbul Valiliği, son dönemde kamuya açık alanlarda kişisel müzik cihazlarıyla yüksek sesle müzik açılarak çevreye rahatsızlık verildiği iddiasıyla yeni bir uyarı yayımladı.

Valilik açıklamasında, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, meydanlarda, sahillerde, plajlarda ve piknik alanlarında taşınabilir hoparlör ya da benzeri cihazlarla çevreye yüksek sesle müzik yayını yapılmasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “gürültü” kapsamında değerlendirileceği ve bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağı duyurdu.

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:

“Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

“İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır.” 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Madde 36

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Valiliği gürültü kirliliği müzik kısıtlaması para cezası
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