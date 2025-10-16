İstanbul'da yaşamanın maliyeti 100 bin lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık veri bülteni İstanbul Barometresi, kentin eylül ayı ekonomik atmosferine dair güncel verileri paylaştı.

İstanbul'da enflasyon eylül ayında da arttı

Buna göre kentte yaşam maliyeti 12 ayda adeta uçuşa geçti. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 lira olarak hesaplandı. Geçen yıl eylül ayında bu rakam 71 bin 431 liraydı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 arttı. Bir önceki aya göre artış ise yüzde 3,35 oldu.

Eylül ayında katılımcıların; yüzde 37,8’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini, yalnızca yüzde 21,9’u iyileşeceğini düşünüyor. Kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 26,1.

Yarıdan fazlası borcunu ödeyemedi

Katılımcıların yüzde 40’ı kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyebildi. Tamamını ödeyebilenlerin oranı bir ayda yüzde 47,6’dan yüzde 40,6’ya düştü. Alt gelir grubunda yüzde 11,3 hiçbir ödeme yapamadı.

Katılımcıların yüzde 53,9’u "geçinmekte zorlandığını" belirtti. yüzde 31,4’ü ise artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylüyor. Bu oran geçen ay yüzde 22,1’di.

Yeterli gıdaya erişilemiyor

Katılımcıların yüzde 49,5’i hanesinde yeterli gıdaya ulaşamama endişesi yaşadı. "Sıklıkla endişe duydum" diyenlerin oranı yüzde 17,9’a çıktı.

Katılımcıların yüzde 18,3’ü Eylül ayında tüm fatura ve aidatlarını ödeyemedi. Elektrik (yüzde 61), su (yüzde 52,7) ve doğalgaz (yüzde 44,5) ödemeleri en çok aksayan kalemler oldu.

Önümüzdeki 6 ay için katılımcıların: yüzde 73,5’i işsizliğin, yüzde 87,1’i dövizin artacağını düşünüyor. Sadece yüzde 40,7’si ekonomik büyümenin azalacağını öngörüyor.

(AB)