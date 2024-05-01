İstanbul'da yasaklı yaşam başladı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda deniz ve karada toplu ulaşım durdu. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te yollar kapatıldı, otoparklar boşaltıldı.

Valilik kararı uyarınca metro ve tramvay seferleri de durduruldu, bazı hatlarda ise istasyonlar kapatıldı.

1 Mayıs günü saat 05:00 itibari ile Taksim Meydanına çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Emek örgütlerinin çağrı yaptığı Saraçhane Meydanı çevresinde trafik durdu.

Emek örgütleri ve bazı siyasi partilerin toplanmak için çağrı yaptığı Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı.