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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 06:36
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 07:52
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İstanbul'da yasaklı yaşam başladı

1 Mayıs kutlamaları nedeniyle İstanbul'da valiik kararıyla yasaklı hayat başladı. Dört ilçede yaşayanlar için 'hayatın olağan akışı' ortadan kalkmış oldu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da yasaklı yaşam başladı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda deniz ve karada toplu ulaşım durdu. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te yollar kapatıldı, otoparklar boşaltıldı. 

Valilik kararı uyarınca metro ve tramvay seferleri de durduruldu, bazı hatlarda ise istasyonlar kapatıldı.

1 Mayıs günü saat 05:00 itibari ile Taksim Meydanına çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Emek örgütlerinin çağrı yaptığı Saraçhane Meydanı çevresinde trafik durdu.

Emek örgütleri ve bazı siyasi partilerin toplanmak için çağrı yaptığı Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı.

 

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