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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2024 11:25
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İstanbul'da vapura 'kayyum defol' pankartı asıldı

Yurttaşların yoğun olduğu saatlerde asılan pankarta yolcular yoğun ilgi gösterdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul'da vapura 'kayyum defol' pankartı asıldı
Fotoğraf: MA

Hakkari Belediyesi’ne kayyım atamasına karşı tepkiler devam ediyor. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyeleri, irade gaspını Kadıköy'de bulunan Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan bir vapura "Kayyum defol" yazılı dev pankartı asarak protesto etti. 

MA’nın haberine göre, yurttaşların yoğun olduğu saatlerde asılan pankarta yolcular yoğun ilgi gösterdi. 

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(EMK)

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