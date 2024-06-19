İstanbul'da vapura 'kayyum defol' pankartı asıldı

Hakkari Belediyesi’ne kayyım atamasına karşı tepkiler devam ediyor. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyeleri, irade gaspını Kadıköy'de bulunan Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan bir vapura "Kayyum defol" yazılı dev pankartı asarak protesto etti.

MA’nın haberine göre, yurttaşların yoğun olduğu saatlerde asılan pankarta yolcular yoğun ilgi gösterdi.

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepkiler

“Ama dosyası varmış…”

(EMK)