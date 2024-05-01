İstanbul'da Valilik yolları kısmen açtı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs engelleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktaların açıldığı duyuruldu. Ancak Taksim'e yakın bölgelerde yasaklar sürüyor.

Yasakları süren hatlar

Valilik yaptığı son açıklamada seferlerin durdurlmasının sürdüğü hatlar listesini açıkladı. Buna göre ulaşımın halen durdurulduğu hatlar ve duraklar şunlar:

⁠Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı

İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı

Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli ve Fatih yönünde çift taraflı)

Akşam saatlerine doğru

açılan hatlar ve duraklar

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro durakları

⁠⁠

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı

⁠⁠M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına,

⁠⁠Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı durakları,

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı durakları

T6 Tramvay hattının kapalı durakları,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları

Öğleden sonra açılan yollar

Valilik tarafından yapılan açıklamada

"Fatih İlçesinde;

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Caddesi

Cemal Birsel Caddesi

Kennedy Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Kadir Has Caddesi

Abdulezel Caddesi

Büyük Kahraman Caddesi

İtfaiye Caddesi

Hayriye Tüccarı Caddesi

16 Mart Şehitleri Caddesi

Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;

Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)

Turabi Baba Caddesi

Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)

Piyale Paşa Bulvarı ve

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.

Ayrıca Beyoğlu ilçesi;

Refik Saydam Caddesi

Tersane Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Sıracevizler Caddesi,

Darülaceze Caddesi

Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile

Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.

Marmaray Sirkeci İstasyonu,

İETT seferleri,

Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,

Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)

Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru

Eminönü Vapur İskelesi

Karaköy Vapur İskelesi

Kabataş Vapur İskelesi

Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür." denildi