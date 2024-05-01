TAKSİM, TÜNEL ARASINDA YASAKLAR SÜRÜYOR
İstanbul'da Valilik yolları kısmen açtı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs engelleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktaların açıldığı duyuruldu. Ancak Taksim'e yakın bölgelerde yasaklar sürüyor.
Yasakları süren hatlar
Valilik yaptığı son açıklamada seferlerin durdurlmasının sürdüğü hatlar listesini açıkladı. Buna göre ulaşımın halen durdurulduğu hatlar ve duraklar şunlar:
Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı
İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı
Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı
Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli ve Fatih yönünde çift taraflı)
Akşam saatlerine doğru
açılan hatlar ve duraklar
M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro durakları
M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı
M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına,
Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı durakları,
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı durakları
T6 Tramvay hattının kapalı durakları,
Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları
Öğleden sonra açılan yollar
Valilik tarafından yapılan açıklamada
"Fatih İlçesinde;
15 Temmuz Şehitler Caddesi
Macar Kardeşler Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Caddesi
Cemal Birsel Caddesi
Kennedy Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Kadir Has Caddesi
Abdulezel Caddesi
Büyük Kahraman Caddesi
İtfaiye Caddesi
Hayriye Tüccarı Caddesi
16 Mart Şehitleri Caddesi
Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;
Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)
Turabi Baba Caddesi
Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)
Piyale Paşa Bulvarı ve
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.
Ayrıca Beyoğlu ilçesi;
Refik Saydam Caddesi
Tersane Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Sıracevizler Caddesi,
Darülaceze Caddesi
Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile
Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.
Marmaray Sirkeci İstasyonu,
İETT seferleri,
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,
Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)
Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru
Eminönü Vapur İskelesi
Karaköy Vapur İskelesi
Kabataş Vapur İskelesi
Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür." denildi