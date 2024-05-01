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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 16:19
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 20:27
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TAKSİM, TÜNEL ARASINDA YASAKLAR SÜRÜYOR

İstanbul'da Valilik yolları kısmen açtı

İstanbul'da yolları kapatan, toplu ulaşım araçlarını durduran İstanbul Valiliği saat 16:00 itibari ile yasakların bir kısmının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Taksim-Tünel arasındaki tramvay ve metro yasakları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da Valilik yolları kısmen açtı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada  1 Mayıs engelleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktaların açıldığı duyuruldu. Ancak Taksim'e yakın bölgelerde yasaklar sürüyor.

Yasakları süren hatlar

Valilik yaptığı son açıklamada seferlerin durdurlmasının sürdüğü hatlar listesini açıkladı. Buna göre ulaşımın halen durdurulduğu hatlar ve duraklar şunlar: 

⁠Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı
İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı
Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı 
Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli ve Fatih yönünde çift taraflı) 

Akşam saatlerine doğru
açılan hatlar ve duraklar

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro durakları
⁠⁠
M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı 
⁠⁠M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına,
⁠⁠Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı durakları,
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı durakları 
T6 Tramvay hattının kapalı durakları,
Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları 

Öğleden sonra açılan yollar

Valilik tarafından yapılan açıklamada 

"Fatih İlçesinde;

15 Temmuz Şehitler Caddesi
Macar Kardeşler Caddesi 
Fevzipaşa Caddesi 
Atatürk Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Caddesi
Cemal Birsel Caddesi
Kennedy Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi 
Kadir Has Caddesi
Abdulezel Caddesi
Büyük Kahraman Caddesi
İtfaiye Caddesi
Hayriye Tüccarı Caddesi
16 Mart Şehitleri Caddesi 
Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine; 
Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)
Turabi Baba Caddesi 
Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)
Piyale Paşa Bulvarı ve 
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır. 

Ayrıca Beyoğlu ilçesi; 
Refik Saydam Caddesi 
Tersane Caddesi 
Kurtuluş Deresi Caddesi 
Sıracevizler Caddesi, 
Darülaceze Caddesi
Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile
Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir. 

Marmaray Sirkeci İstasyonu,
İETT seferleri, 
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı, 
Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)

Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru 
Eminönü Vapur İskelesi 
Karaköy Vapur İskelesi
Kabataş Vapur İskelesi
Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür." denildi

1 MAYIS
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