İstanbul'da Valilik hayatın normal akışını durduruyor

İstanbul Valiliği tarafından günler öncesinden polis bariyerleri meydanlara yerleştirildi. Yapılan yazılı açıklamada sosyal medya aracılığyla yapılan çağrılar nedeniyle valiliğin yasaklama kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada "Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır." denildi.

İstanbul'da ulaşım da duracak

Valiliğin yasak kararı doğrultusunda Metro İstanbul, bazı metro hatlarının istasyonlarının kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Taksim'de yapılması planlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü eylemi yasaklanmıştı.

(Mİ)