İstanbul'da "uygulama bazlı" taksi dönemi

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul'da trafiğe yeni çıkacak olan 'uygulama bazlı' 2500 taksinin kentteki taksi sorununun çözümüne katkı sunacağını açıkladı.

İstanbul'da parça parça hizmete girecek 2.500 taksi lisans almış farklı uygulamalar üzerinden hizmet verecek, diğer sarı taksiler ile aynı tarifeyi uygulayacak olan taksiler yoldan yolcu almayacak.

Demir,uygulama bazlı taksiler ile ilgili olarak "Bildiğiniz gibi, İstanbul’un uzun süredir bir taksi sorunu var. Bu sorunun çözümü için adımlar attık. UKOME kararıyla 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’, İstanbulluların hizmetine girecek. Uygulama bazlı taksiler, yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu azalacak. Uygulama bazlı taksiler, sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Böylece taksici esnafının da verimliliği artacak. Uygulama bazlı taksilerde sarı taksi tarifesi uygulanacak ve tüm yolculuklar kayıt altına alınacak. Böylece İstanbullular için ve de şoför esnafı için güvenli ve güvenilir bir yolculuk başlayacak. Uygulama bazlı taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl kalite kontrolüne tabi tutulacak. Ayrıca uygulama bazlı çalışan şoför arkadaşlarımız da Büyükşehir Belediyemizin ulaşım akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak. Ayrıca uygulama bazlı taksiler, İstanbulluların güvenli, erişilebilir ve kaliteli bir taksi hizmeti almasını sağlayacak.” dedi

(Mİ)