İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 ile yüzde 22 arasında zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son olarak Ocak’ta yüzde 18 ile yüzde 28 arasında değişen zam yaptığı toplu taşıma ücretlerinde bugün bir zam daha artışa gitti.

İstanbul’da ulaşım ücretleri yüzde 13 ile yüzde 22 arasında değişen oranda zamlandı.

Bugün Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkan karar uyarınca yeni fiyatlar şöyle:

Tam ücret: 20 TL (eski fiyat 17,70 TL)

Öğrenci ücreti: 9,76 TL (eski fiyat 8,64 TL)

Sosyal (öğretmen, 60 yaş): 14,32 TL (eski fiyat 12,67 TL)

Tam aylık abonman: 1569 TL (eski fiyat 1389 TL)

Öğrenci aylık abonman: 282,5 TL (eski fiyat 250 TL)

Sosyal abonman: 976,3 TL (eski fiyat 864 TL)

Elektronik kart tek geçişlik bilet 28,25 TL, iki geçişlik bilet 50,85 TL, üç geçişlik bilet 79,1 TL, dört geçişlik bilet 96,05 TL, beş geçişlik bilet 118,6 TL ve on geçişlik bilet de 226 TL oldu.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 TL’den 25,33 TL’ye, Kadıköy-Eminönü 24,98 TL’den 28,23 TL’ye, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 TL’den 28,23 TL’ye, Bostancı-Adalar ise 65,85 TL’den 74,41 TL’ye yükseldi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 TL’den 18 TL’ye, 4-7 kilometre arası 16,50 TL’den 19 TL’ye, 7-11 kilometre arası 18 TL’den 20 TL’ye, 11-15 kilometre arası 18,50 TL’den 21 TL’ye, 15-20 kilometre arası 20 TL’den 22,5 TL’ye, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 TL’den 12 TL’ye çıktı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 TL’den 30 TL’ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 TL’den 20 TL’ye, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 TL’den 235 TL’ye, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 TL’den 100 TL’ye çıktı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 TL’den 1931,40 TL’ye yükseldi. Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 TL’den 1004,20 TL’ye çıktı.

Deniz taksiye zam oranı yüzde 100

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine de yüzde 100 zam yapıldı. Bu kapsamda 210 TL olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 TL’ye, 155 TL olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310TL’ye, 125 TL olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250TL’ye, 100 TL olan 8-16 mil arası taşıma ücreti de 200 TL oldu.

(HA)