İstanbul’da suya yüzde 15 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu yapıldı.

Kurulda, İSKİ’nin su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İSKİ Genel Kurulu, İBB’nin su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istediği teklifi yüzde 15 zam olarak revize etti ve zam kararı bu haliyle Genel Kuruldan oy birliğiyle geçti.

Tarifenin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre aylık olarak güncellenmesi talebi ise reddedildi. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Konutta eski ve yeni fiyatlar şöyle:

15 metreküpe kadar 23 lira 72 kuruş (eski fiyat 20 lira 63 kuruş)

30 metreküpe kadar 34 lira 14 kuruş (eski fiyat 29 lira 69 kuruş)

31 ve üzeri metreküpe kadar kullanımın 46 lira 49 kuruş (40 lira 43 kuruş)

İş yerlerinde ise eski ve yeni fiyatlar şöyle:

1. kademe olan 40 metreküpe kadar kullanım 62 lira 14 kuruş (eski fiyat 54 lira)

2. kademe olan 41 metreküp üstü kullanım 71 lira 87 kuruş (eski fiyat 62 lira 50 kuruş)

İstanbul’da yaşayan 4 kişilik bir hane, ayda ortalama 22 metreküp su kullandığı düşünüldüğünde 751 lira fatura ödeyecek. Zam öncesi fatura tutarı 653 TL’ydi. Ayrıca ancak İSKİ kullanılan suyun 3 bin litresini 'insani su hakkı' kapsamında ücretsiz veriyor.

(HA)