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Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 09:58
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İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

Sis nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhında görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri arasındaki bölgede yoğunlaşıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) çevresi ile Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kağıthane ve Sarıyer'de de sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhı üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü. 

Sis nedir, neden gerçekleşir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tanımına göre sis, yatay görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir olay.

Sis gri renkli, tabanı görece tekdüze ve yayılmış bir bulut tabakası yani "Stratus" bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı bir hava olayı olan sis; gündüz sıcaklığının ani artışlarını da önler.

Sisin sağlığa olumsuz etkisi var mı?

Temel olarak sisin meydana gelmesi, kent sisinin oluşumunda partiküllerin etkisi dolayısıyla havanın kalitesini olumsuz yönde etkileyen süreç oluşturuyor. Sisli günlerde atmosfer kirliliğe daha duyarlı hale geliyor ve kirli hava alt katmana hapsolabiliyor.

Meteorolojik olarak oluşan sisli günlerde sanayi bacalarından çıkan dumanların en alt seviyeye indirilmesi gerekiyor. Şehir sisi hava kirliliği ile oluşmuş değilse, sisi solumanın özellikle olumsuz bir yanı olduğuna dair bir bilgi henüz yok. (TY)

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