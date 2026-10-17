İstanbul'da sel felaketi henüz geride kalmadı: AKOM'dan turuncu alarm

İstanbul'da hafta başından bu yana etkili olan ve 4 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından yeni bir şiddetli yağış dalgası bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte turuncu alarm ilan ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışların 17 Ekim Cumartesi günü yeniden şiddetleneceğini bildirdi.

MGM'nin 16 Ekim Cuma günü saat 14.35'te yayımladığı uyarıya göre yağışlar akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetlenecek. Cumartesi öğleden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama tehlikesine karşı uyarıyor. Uyarı 18 Ekim Pazar günü saat 05.00'e kadar geçerli.

AKOM'un aynı gün yayımladığı açıklamaya göre yağışların özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan'da şiddetlenmesi bekleniyor. Arnavutköy de kuvvetli yağış beklenen ilçeler arasında.

Nuri Aslan: “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKOM'da yaptığı açıklamada İstanbul'un henüz tehlikeyi atlatmadığını belirterek yurttaşlara şöyle seslendi:

“Buradan tüm yurttaşlarımızı da tekrar uyarmak isterim. Bu akşamdan itibaren, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması, mecbursanız da kendi aracınızla değil, toplu taşıma araçlarıyla trafiğe çıkmanızı öneriyoruz.”

Aslan, çağrısını şöyle sürdürdü:

“Ben 16 milyon İstanbullu yurttaşımızdan, komşularımızdan mümkünse, mecbur kalmadıkları sürece bu akşamdan itibaren yarın gece yarısına kadar toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, eğer mecbur değillerse evlerinden çıkmadan bu iki günü de, iki geceyi de atlatmalarını rica ediyoruz.”

İBB Başkanvekili, salı ve çarşamba günleri yaşanan felaketin tekrarlanmaması için bütün birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

Aslan, dere yataklarının temizlenmesi, su basan ev ve iş yerlerindeki tahliye çalışmaları ile yolların açılması için İSKİ, itfaiye, yol bakım ve İSTAÇ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

4 kişi öldü, 3 kişi aranıyor

16 Ekim itibarıyla İstanbul'daki sel felaketinde en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih'in Balat semtinde 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde bir kişi sel sularında boğuldu. Kâğıthane Deresi'nde bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Beykoz'da okul inşaatında biriken suyun tahliyesi sırasında kuyuya düşen işçi Faik Şentürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma günü yaptığı açıklamada İstanbul'da yaklaşık 10 bin hasar ve yardım ihbarı alındığını, 46 bin personelin kurtarma, temizlik ve destek çalışmalarında görev yaptığını bildirdi.

84 yıllık yağış rekoru kırıldı

AKOM'un 16 Ekim tarihli verilerine göre İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 278 kilogram yağış düştü. Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde de olağanüstü yüksek yağış miktarları ölçüldü.

İBB ekipleri, yağışların başlangıcından itibaren 11 bin 526 ihbara müdahale etti. Belediye, 8 bin 564 personel ve 2 bin 325 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

AKOM'un açıklamasına göre belediye ekipleri, sel nedeniyle mahsur kalan 622 kişiyi kurtarıp tahliye etti.

16 Ekim'deki son belediye açıklamasında, Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile'nin Geredeli Mahallesi'ndeki Geredeli Caddesi dışındaki yolların trafiğe açık olduğu bildirildi. Ancak yeni yağışlarla birlikte ulaşım koşullarının yeniden değişebileceği uyarısı yapıldı.

İstanbul seli dünya basınında

İstanbul'daki felaket, uluslararası haber ajanslarının da gündemine girdi.

Fransa Haber Ajansı (AFP), 15 Ekim'de yayımladığı haberde seli, İstanbul'un en az 80 yıldır karşılaştığı en ağır yağış felaketi olarak duyurdu.

AFP, İstanbul Valisi Davut Gül'ün şu sözlerini aktardı:

“1942'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana İstanbul'da ölçülen en yüksek yağış düzeyinden söz ediyoruz.”

Ajans, Sarıyer'de sel sularının otomobilleri sürüklediğini, bazı yurttaşların üst kat pencerelerinden kurtarıldığını ve kentteki iki havalimanına yönelen toplam 46 uçuşun başka meydanlara aktarıldığını bildirdi.

AFP'nin haberinde, selin ardından başlayan temizlik çalışmalarının yanı sıra hafta sonu yeni yağış beklentisine de yer verildi.

Amerikan Associated Press (AP) ajansı ise 16 Ekim'de yayımladığı haberinde can kaybının dörde yükseldiğini duyurdu.

AP, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin selden en ağır etkilenen bölgelerden Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki açıklamasını aktardı:

“Yurttaşlarımıza yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz ama aynı zamanda 1942'den bu yana en büyük sel felaketini yaşıyoruz.”

AP'nin haberinde, İstanbul'da perşembe sabahına kadar geçen 48 saatte, eylül ve ekim aylarının uzun yıllar toplam ortalamasından daha fazla yağış düştüğü bilgisine de yer verildi.

İklim değişikliği ve dere yataklarındaki yapılaşma

Uluslararası haberlerde felaketin boyutlarının yanı sıra iklim değişikliği ve dere yataklarındaki yapılaşmanın yarattığı tehlikeler de gündeme geldi.

AP, sel bölgelerini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, su yolları çevresindeki yapılaşmaya ilişkin kaygılar nedeniyle bu sorunun ele alınmasının zorunlu olduğunu söylediğini aktardı.

Kurum, aşırı hava olaylarıyla iklim değişikliği arasındaki ilişkiye de dikkat çekti:

“İklim değişikliğiyle mücadele bir tercih değil, zorunluluktur.”

Kasımda Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) başkanlık edecek olan Kurum'un açıklamaları, AP'nin İstanbul seline ilişkin uluslararası haberinde yer aldı.

Bununla birlikte, İstanbul'daki yağışın ne kadarının insan kaynaklı iklim değişikliğine bağlanabileceğini belirleyen bağımsız bir bilimsel atıf çalışması henüz yayımlanmadı.

Yeni yağış dalgası öncesinde uyarılar

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamaları, İstanbul'da tehlikenin henüz sona ermediğini gösteriyor.

Yetkililer, özellikle dere yatakları, bodrum ve zemin katlar, su baskınına açık yollar ve alt geçitlerde dikkatli olunmasını istiyor.

MGM'nin uyarısı 18 Ekim Pazar sabahı saat 05.00'e kadar geçerli. İstanbul'da yaşayanların zorunlu olmayan yolculuklarını ertelemeleri, su basmış yollara araçla veya yürüyerek girmemeleri ve yerel yönetimlerin güncel duyurularını izlemeleri gerekiyor.

Yeni yağışların başlamasıyla birlikte, daha önce temizlenmiş bölgelerde de yeniden su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

(AEK)