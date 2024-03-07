İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güncel seçmen sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye'deki yurt içi seçmen sayısı 2023'te yapılan seçimlere göre; 3 milyon azalarak 57 milyon 766 bin 754'e düştü.

11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'da ise seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı.

AA'nın İstanbul İl Seçim Kurulundan aldığı bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı İstanbul'da da bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek. Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

Esenyurt'ta 642 bin 455 kişi sandığa gidecek

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dört ilçe seçim kurulu görev yapacak.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu. Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

*2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236'ydı.

İstanbul'daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:

1-Adalar 13 bin 682 -sandık sayısı 42 2-Arnavutköy 225 bin 240 - sandık sayısı 670 3-Ataşehir 314 bin 652 - sandık sayısı 919 4-Avcılar 302 bin 286 - sandık sayısı 877 5-Bağcılar 511 bin 524 - sandık sayısı 1483 6-Bahçelievler 420 bin 18 - sandık sayısı 1223 7-Bakırköy 167 bin 960 - sandık sayısı 498 8-Başakşehir 324 bin 937 - sandık sayısı 951 9-Bayrampaşa 199 bin 743 - sandık sayısı 587 10-Beşiktaş 132 bin 536 - sandık sayısı 399 11-Beykoz 186 bin 911 - sandık sayısı 564 12-Beylikdüzü 274 bin 115 - sandık sayısı 801 13-Beyoğlu 165 bin 518 - sandık sayısı 498 14-Büyükçekmece 198 bin 947- sandık sayısı 588 15-Çatalca 62 bin 666 - sandık sayısı 197 16-Çekmeköy 213 bin 259 - sandık sayısı 629 17-Esenler 308 bin 902 - sandık sayısı 901 18-Esenyurt 642 bin 455 - sandık sayısı 1869 19-Eyüpsultan 309 bin 535 - sandık sayısı 913 20-Fatih 262 bin 108 - sandık sayısı 792 21-Gaziosmanpaşa 353 bin 813 - sandık sayısı 1030 22-Güngören 194 bin 56 - sandık sayısı 563 23-Kadıköy 385 bin 32 - sandık sayısı 1134 24-Kağıthane 329 bin 356 - sandık sayısı 961 25-Kartal 365 bin 152 - sandık sayısı 1072 26-Küçükçekmece 568 bin 584 - sandık sayısı 1663 27-Maltepe 395 bin 769 - sandık sayısı 1163 28-Pendik 545 bin 549 - sandık sayısı 1591 29-Sancaktepe 344 bin 529 - sandık sayısı 1003 30-Sarıyer 259 bin 165 - sandık sayısı 774 31-Silivri 149 bin 568 - sandık sayısı 452 32-Sultanbeyli 246 bin 458 - sandık sayısı 718 33-Sultangazi 374 bin 689 - sandık sayısı 1094 34-Şile 37 bin 354 - sandık sayısı131 35-Şişli 201 bin 665 - sandık sayısı 596 36-Tuzla 208 bin 680 - sandık sayısı 606 37-Ümraniye 529 bin 842 - sandık sayısı 1545 38-Üsküdar 401 bin 184 - sandık sayısı 1183 39-Zeytinburnu 187 bin 77 - sandık sayısı 548

(RT)